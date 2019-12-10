Трамп ответил на официальные обвинения в деле об импичменте
Президент США Дональд Трамп назвал "смехотворными" обвинения, выдвинутые против него в рамках импичмента. Об этом сообщил Трамп в Twitter.
"Надлер (Джеррольд Надлер - председатель комитета по вопросам судебной власти Палаты представителей. - Ред.) только что сказал, что я "давил на Украину, чтобы вмешиваться в наши выборы 2020 года". Смехотворно, и он знает, что это неправда. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз говорили, что "ДАВЛЕНИЯ НЕ БЫЛО". Надлер и демократы это знают, но отказываются признавать!" – написал Трамп.
Также Трамп набросился с критикой в адрес главы Комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, которого назвал "абсолютно коррумпированным политиком, который сделал ужасное и мошенническое заявление".
"Его поймали на этом, он очень смутился, но с ним ничего не случилось после совершения этого мошенничества. В конце концов, за это придется ответить!" – написал Трамп.
Сегодня Судебный комитет Палаты представителей официально обнародовал обвинения против Трампа. Так, президент США обвиняется сразу по двум статьям.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".
- Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.
- Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.
- Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.