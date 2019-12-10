Трамп ответил на официальные обвинения в деле об импичменте

Президент США Дональд Трамп назвал "смехотворными" обвинения, выдвинутые против него в рамках импичмента. Об этом сообщил Трамп в Twitter.

"Надлер (Джеррольд Надлер - председатель комитета по вопросам судебной власти Палаты представителей. - Ред.) только что сказал, что я "давил на Украину, чтобы вмешиваться в наши выборы 2020 года". Смехотворно, и он знает, что это неправда. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз говорили, что "ДАВЛЕНИЯ НЕ БЫЛО". Надлер и демократы это знают, но отказываются признавать!" – написал Трамп.

Также Трамп набросился с критикой в адрес главы Комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, которого назвал "абсолютно коррумпированным политиком, который сделал ужасное и мошенническое заявление".

"Его поймали на этом, он очень смутился, но с ним ничего не случилось после совершения этого мошенничества. В конце концов, за это придется ответить!" – написал Трамп.

Сегодня Судебный комитет Палаты представителей официально обнародовал обвинения против Трампа. Так, президент США обвиняется сразу по двум статьям.

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