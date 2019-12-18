В США назвали дату голосования по импичменту Трампа

Мир
В случае утверждения Палатой представителей США обвинительного заключения против Трампа, вопрос будет рассматриваться в Сенате

Голосование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа состоится в среду, 18 декабря, в Палате представителей США.

Об этом сообщил спикер Палаты Нэнси Пелоси.

"Завтра (среда, 18 декабря, – ред) палата представителей осуществит одни из наиболее весомых своих полномочий, которые она имеет в соответствии с конституцией США, и проголосует за принятие двух статей импичмента в отношении президента США", – сказала Пелоси.

В случае утверждения палатой представителей США обвинительного заключения против Трампа, вопрос будет рассматриваться в Сенате.

Как ранее сообщал Фокус:

  • На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
  • Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.