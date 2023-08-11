"Дырявая" ПВО в Москве: куда россиянам бежать от ударов дронами (карта)

Вот уже четыре месяца как в столице РФ и Подмосковье слышат взрывы. Дроны обходят системы защиты, долетают до Кремля, поражают цели рядом с Минобороны и резиденцией президента Владимира Путина. Фокус разбирался, стоит ли москвичам выезжать в другие регионы, чтобы спать спокойно.

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В Москве и области с мая текущего года регулярно прилетают дроны. Минобороны России обвиняет в атаках Киев, а украинские силы не спешат подтверждать успешные пуски.

Первый раз беспилотники отработали по центру Москвы 3 мая. Ночью два ударных дрона совершили атаку на Кремль, но их ликвидировали силы противовоздушной обороны ВС РФ. Президент России Владимир Путин был в подмосковной резиденции Ново-Огарево и поэтому не пострадал.

В конце мая взрыв раздался в Новомосковском округе Москвы в квартире на 25-м этаже. По версии российских властей, Киев применил восемь дронов, но ПВО "все сбили". Один из беспилотников уничтожили над деревней Раздоры, частью Рублевки, где живут чиновники и бизнесмены. Резиденция Путина находится в 10 минутах езды.

Два ударных дрона 3 мая долетели до Кремля

Следующий инцидент — 4 июня примерно в 4.00 утра. БПЛА ударил по воинской части в городе Кубинка Московской области. Взрывы в этот день слышали в районе поселения Марушкино, в стороне аэропорта "Внуково". Системы ПВО якобы сбили пять аппаратов.

Кроме этого, 24 июля беспилотники долетели до Комсомольского проспекта, атаковав здание рядом с Министерством обороны РФ и бизнес-центр. Расследователь Bellingcat Христо Грозев утверждал, что рядом находится штаб киберопераций Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

Очередная попытка поразить цели в Москве была ночью 28 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ атаковал "вражеский беспилотник", но его сбили ПВО.

Относительно постоянной целью для дронов стали башни престижного бизнес-центра "Москва-Сити" — 30 июля один дрон прилетел в небоскреб "IQ квартал", а другой — в здание бизнес-центра "Око-2". Повторная атака на "Москва-Сити" произошла в ночь на 1 августа.

Система ПВО в России настроена на межконтинентальные ракеты

Столь частые взрывы в Москве из-за атак беспилотников можно пояснить недостатком средств противовоздушной обороны. Закрыть цепью ПВО Москву и Подмосковье, а тем более всю территорию России не удастся, рассказал Фокусу генерал-майор запаса СБУ, военный эксперт Виктор Ягун.

Система ПВО в России досталась от СССР и в то время ее создавали с расчетом на угрозы баллистики и межконтинентальных стратегических ракет.

"Вокруг России налаживали сети предупредительных станций, они надеялись обеспечить получение информации о вылетах западных ракет. Кремль точно не готовился к войне с применением малой авиацией", — прокомментировал эксперт.

В качестве примера Ягун привел посадку легкомоторного самолета Cessna 172 на Красной площади в Москве 28 мая 1987 года в российский день пограничника. Самолет под управлением 18-летнего немецкого пилота-любителя Матиаса Руста пролетел более тысячи километров над территорией СССР, а войска ПВО никак не отреагировали.

"ПВО РФ защищают только правительственный квартал, Кремль. Комплексы "Панцирь-С" ставили на здание Минобороны и возле резиденции Путина. Больше они ни на что неспособны. Одна из наших тактик — заставить россиян разбросать установки ПВО, отвести часть от фронта", — добавил Ягун.

Под атаку дронами рискуют попасть не только москвичи, но и жители других городов. Повышенная опасность в регионах, где расположены военные заводы и склады, крупные железнодорожные узлы и ангары с авиацией и тяжелой техникой. Военный эксперт советует россиянам постоянно быть на чеку. Пока граждан России спасает большая площадь страны, безопаснее всего может быть в Сибири, за Уралом или ближе к Камчатке — там намного тяжелее охотиться за целями.

"Но если военное руководство Украины поставит задачу поразить объекты в глубоком тылу врага, к примеру, некий завод в Татарстане, возможности ВСУ будут расти", — резюмировал генерал-майор.

Расстояние от Украины до Татарстана примерно 2 тысячи километров

Фокус 9 августа писал о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Предприятие входит в структуру "Ростеха" и является одним из лидеров по разработке и производству военной оптики.

А вечером 10 августа в подмосковном городе Одинцово загорелся склад пивной продукции на улице Зеленой. Пожар распространился на 2800 квадратных метров.