"Дірява" ППО в Москві: куди росіянам бігти від ударів дронами (карта)

Ось уже чотири місяці як у столиці РФ і Підмосков'ї чують вибухи. Дрони обходять системи захисту, долітають до Кремля, вражають цілі поруч із Міноборони і резиденцією президента Володимира Путіна. Фокус розбирався, чи варто москвичам виїжджати в інші регіони, щоб спати спокійно.

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У Москві та області з травня поточного року регулярно прилітають дрони. Міноборони Росії звинувачує в атаках Київ, а українські сили не поспішають підтверджувати успішні пуски.

Перший раз безпілотники відпрацювали по центру Москви 3 травня. Вночі два ударних дрони здійснили атаку на Кремль, але їх ліквідували сили протиповітряної оборони ЗС РФ. Президент Росії Володимир Путін був у підмосковній резиденції Ново-Огарьово і тому не постраждав.

Наприкінці травня вибух пролунав у Новомосковському окрузі Москви у квартирі на 25-му поверсі. За версією російської влади, Київ застосував вісім дронів, але ППО "всі збили". Один із безпілотників знищили над селом Роздори, частиною Рубльовки, де живуть чиновники і бізнесмени. Резиденція Путіна розташована за 10 хвилин їзди.

Наступний інцидент — 4 червня приблизно о 4.00 ранку. БПЛА вдарив по військовій частині в місті Кубинка Московської області. Вибухи цього дня чули в районі поселення Марушкіно, в стороні аеропорту "Внуково". Системи ППО нібито збили п'ять апаратів.

Крім цього, 24 липня безпілотники долетіли до Комсомольського проспекту, атакувавши будівлю поруч із Міністерством оборони РФ і бізнес-центр. Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв стверджував, що поруч розташований штаб кібероперацій Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ.

Чергова спроба вразити цілі в Москві була вночі 28 липня. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ атакував "ворожий безпілотник", але його збили ППО.

Відносно постійною метою для дронів стали вежі престижного бізнес-центру "Москва-Сіті" — 30 липня один дрон прилетів у хмарочос "IQ квартал", а інший — у будівлю бізнес-центру "Око-2". Повторна атака на "Москва-Сіті" сталася в ніч на 1 серпня.

Два ударні дрони 3 травня долетіли до Кремля

Система ППО в Росії налаштована на міжконтинентальні ракети

Настільки часті вибухи в Москві через атаки безпілотників можна пояснити нестачею засобів протиповітряної оборони. Закрити ланцюгом ППО Москву і Підмосков'я, а тим більше всю територію Росії не вдасться, розповів Фокусу генерал-майор запасу СБУ, військовий експерт Віктор Ягун.

Система ППО в Росії дісталася від СРСР і на той час її створювали з розрахунком на загрози балістики і міжконтинентальних стратегічних ракет.

"Навколо Росії налагоджували мережі попереджувальних станцій, вони сподівалися забезпечити отримання інформації про вильоти західних ракет. Кремль точно не готувався до війни із застосуванням малої авіації", — прокоментував експерт.

Як приклад Ягун навів посадку легкомоторного літака Cessna 172 на Красній площі в Москві 28 травня 1987 року в російський день прикордонника. Літак під керуванням 18-річного німецького пілота-аматора Матіаса Руста пролетів понад тисячу кілометрів над територією СРСР, а війська ППО ніяк не відреагували.

"ППО РФ захищають тільки урядовий квартал, Кремль. Комплекси "Панцир-С" ставили на будівлю Міноборони і біля резиденції Путіна. Більше вони ні на що не здатні. Одна з наших тактик — змусити росіян розкидати установки ППО, відвести частину від фронту", — додав Ягун.

Під атаку дронами ризикують потрапити не тільки москвичі, а й жителі інших міст. Підвищена небезпека в регіонах, де розташовані військові заводи і склади, великі залізничні вузли та ангари з авіацією і важкою технікою. Військовий експерт радить росіянам постійно бути напоготові. Поки громадян Росії рятує велика площа країни, найбезпечніше може бути в Сибіру, за Уралом або ближче до Камчатки — там набагато важче полювати за цілями.

"Але якщо військове керівництво України поставить завдання вразити об'єкти в глибокому тилу ворога, наприклад, якийсь завод у Татарстані, можливості ЗСУ зростатимуть", — резюмував генерал-майор.

Відстань від України до Татарстану приблизно 2 тисячі кілометрів

Фокус 9 серпня писав про вибух на Загорському оптико-механічному заводі в Сергієвому Посаді. Підприємство входить до структури "Ростеха" і є одним із лідерів із розроблення та виробництва військової оптики.

А ввечері 10 серпня в підмосковному місті Одинцово загорівся склад пивної продукції на вулиці Зеленій. Пожежа поширилася на 2800 квадратних метрів.