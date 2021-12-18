Зендая резко изменила длину и цвет волос (фото)

Звезда заметила, что пришло время перемен

25-летняя американская актриса Зендая, пребывающая на вершине своей популярности после ряда премьер фильмов с ее участием, впечатлила поклонников своим новым образом. Она кардинально изменила свою прическу, о чем стало известно из ее сторис в Instagram. Звезда, которая в последнее время часто посещает красные дорожки в столицах мира, изменила цвет и длину своих волос.

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"Это время для перемен", — прокомментировала свой новый образ актриса.

[ + – ] Новый образ Зендаи. Фото: zendaya

Теперь волосы Зендаи имеют тепло-каштановый оттенок и длину удлиненного каре.

Самая влиятельная фигура моды 2021 года не раз демонстрировала удачные сочетания одежды, аксессуаров и причесок во время выходов в свет. В частности, со своим возлюбленным Томом Холландом Зендая появлялась на публике в платье-"паутине", платье с золотым хребтом, блейзере, обшитом цепями и т.д. О романе между ней и 25-летним британским актером, прославившимся в роли Спайдермена в фильме "Человек-паук", стало известно в конце ноября 2021 года.

Ранее Фокус сообщал, что Зендая дала интервью журналу Interview Magazine, в котором рассказала о желании в будущем стать режиссером и снять фильм о любви между двумя чернокожими женщинами, и снялась в откровенной фотосессии, обнажив грудь.

Напомним, в начале осени 2021 года Зендая рассказывала о одержимости работой и своей "старой" душе.