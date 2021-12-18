Зендея різко змінила довжину та колір волосся (фото)

Зірка зазначила, що настав час змін

25-річна американська актриса Зендея, яка перебуває на вершині своєї популярності після низки прем'єр фільмів за її участю, вразила шанувальників своїм новим образом. Вона кардинально змінила свою зачіску, про що стало відомо з її сторіс в Instagram. Зірка, яка останнім часом часто відвідує червоні доріжки у столицях світу, змінила колір та довжину свого волосся.

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"Цей час для змін", — прокоментувала свій новий образ актриса.

[ + – ] Новий образ Зендеї. Фото: zendaya

Тепер волосся Зендеї має тепло-каштановий відтінок і довжину подовженого каре.

Найвпливовіша фігура моди 2021 року не раз демонструвала вдалі поєднання одягу, аксесуарів та зачісок під час виходу у світ. Зокрема, зі своїм коханим Томом Голландом Зендея з'являлася на публіці в сукні-"павутині", сукні із золотим хребтом, блейзері, обшитому ланцюгами тощо. Про роман між нею та 25-річним британським актором, який прославився у ролі Спайдермена у фільмі "Людина-павук", стало відомо наприкінці листопада 2021 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Зендея дала інтерв'ю журналу Interview Magazine, у якому розповіла про бажання в майбутньому стати режисером і зняти фільм про кохання між двома чорношкірими жінками, і знялася у відвертій фотосесії, оголивши груди.

Нагадаємо, на початку осені 2021 року Зендея розповідала про одержимість роботою та свою "стару" душу.