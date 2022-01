СМИ назвали имя предполагаемой возлюбленной Брэда Питта, с которой он встречается полгода

Паре удавалось скрывать свой роман так долго благодаря тому, что они живут по соседству.

58-летний голливудский актер Брэд Питт тайно встречается с 35-летней певицей Люкке Ли, которая живет всего в нескольких минутах ходьбы от особняка знаменитости в Лос-Анджелесе, пишет The Sun.

По информации источников, роман актера со шведской поп-исполнительницей длится еще с середины прошлого года, и первые слухи о нем пошли именно со Швеции, а теперь подтвердились и в США.

Пару неоднократно видели в новом ресторане Mother Wolf в Голливуде, очень популярном среди звезд. "Это была Люкке, они обедали вместе", – рассказал журналистам инсайдер.

[ + – ] Люкке Ли Фото: Getty Images

У Люкке есть 6-летний сын Дион от ее бывшего продюсера Джеффа Бхаскера. С ним вместе певица живет в доме с двумя спальнями и тремя ванными комнатами, который был куплен в 2018 году фондом Jeff Bhasker Trust за $1,85 миллиона. Артистка известна такими хитами как I Follow Rivers и No Rest for the Wicked. Она выпустила четыре студийных альбома: Youth Novels (2008), Wounded Rhymes (2011), I Never Learn (2014) и So Sad So Sexy (2018).

[ + – ] Клип Люкке Ли на песню No Rest for the Wicked

"Брэд и Люкке смогли так легко скрыться от внимания прессы, потому что они соседи. Для Брэда отлично сработало то, что кто-то, кто ему нравится, живет так близко", – поделился со СМИ аноним.

Сам Питт живет в доме за $8 млн, расположенном в закрытом районе Лос-Фелис.

До Люкке Ли он успел недолго повстречаться с немецкой моделью Николь Потуральски, которую впервые увидел на вечеринке в Берлине в 2019 году. В октябре 2020 года пара рассталась. После этого Брэд заявлял, что поставил крест на личной жизни и хочет максимум времени посвятить работе, а также детям, за опеку над которыми уже шестой год воюет со своей бывшей женой Анджелиной Джоли. Супруги расстались в 2016-м, а официально развелись в 2019-м, однако вопрос опеки до сих пор окончательно не улажен.

Сейчас Джоли встречается с канадским певцом The Weeknd, который моложе ее на 15 лет, что очень не нравится детям актрисы.

