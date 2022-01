ЗМІ назвали ім'я гаданої коханої Бреда Пітта, з якою він зустрічається пів року

Парі вдавалося приховувати свій роман так довго тому, що вони живуть по сусідству.

58-річний голлівудський актор Бред Пітт таємно зустрічається з 35-річною співачкою Люкке Лі, яка живе лише в кількох хвилинах ходьби від маєтка знаменитості в Лос-Анджелесі, пише The Sun.

За інформацією джерел, роман актора зі шведською поп-виконавицею триває ще із середини минулого року, і перші чутки про нього пішли саме зі Швеції, а тепер підтвердилися й у США.

Пару неодноразово бачили в новому ресторані Mother Wolf у Голлівуді, дуже популярному серед зірок. "Це була Люкке, вони обідали разом", — розповів інсайдер.

[ + – ] Люкке Лі Фото: Getty Images

Люкке має 6-річного сина Діона від її колишнього продюсера Джефа Бхаскера. З ним разом співачка живе в будинку з двома спальнями та трьома ванними кімнатами, купленому в 2018 році фондом Jeff Bhasker Trust за $1,85 мільйонів. Артистка відома такими хітами як I Follow Rivers і No Rest for the Wicked. Вона випустила чотири студійні альбоми: Youth Novels (2008), Wounded Rhymes (2011), I Never Learn (2014) та So Sad So Sexy (2018).

[ + – ] Кліп Люкке Лі на пісню No Rest for the Wicked

"Бред і Люкке змогли так легко втекти від уваги преси, тому що вони сусіди. Для Бреда чудово спрацювало те, що хтось, хто йому подобається, живе так близько", — поділився зі ЗМІ анонім.

Сам Пітт живе у будинку за $8 млн, розташованому в закритому районі Лос-Феліс.

До Люкки Лі він встиг недовго зустрітися з німецькою моделлю Ніколь Потуральськи, яку вперше побачив на вечірці у Берліні у 2019 році. У жовтні 2020 року пара розлучилася. Після цього Бред заявляв, що поставив хрест на особистому житті та хоче максимум часу присвятити роботі, а також дітям, за опіку над якими вже шостий рік воює зі своєю колишньою дружиною Анджеліною Джолі. Подружжя розлучилося в 2016-му, а офіційно розлучилося в 2019-му, проте питання опіки досі остаточно не улагоджене.

Зараз Джолі зустрічається з канадським співаком The Weeknd, який молодший за неї на 15 років, що дуже не подобається дітям акторки.

Нагадаємо, Бред Пітт з'явиться у ролі сексуального рятувальника у новому фільмі.