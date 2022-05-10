"Заберите у нее телефон": беременная Бритни Спирс опубликовала "голое" фото

Не все подписчики поняли такую выходку любимой певицы.

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40-летняя американская певица Бритни Спирс, несмотря на беременность и свадебные приготовления, продолжает эпатировать подписчиков на своей странице в Instagram, публикуя фото, которые вызывают как минимум недоумение даже у самых преданных фанатов артистки. Очередное тому подтверждение – снимок, на котором Бритни позирует абсолютно голой. При этом грудь она прикрыла руками, а зону бикини – сердечком.

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"Я люблю всех очень сильно", – подписала она снимок.

Выходку знаменитости одобрили далеко не все. Комментарий, который набрал больше всего лайков, звучит следующим образом:

"Кто-нибудь заберите у нее телефон". С таким мнение согласились более тысячи человек, отметив реплику реакцией.

[ + – ] Бритни Спирс не перестает удивлять Фото: Скриншот

После того, как Бритни Спирс была освобождена от 13-летнего опекунства своего отца, контент на ее странице стал куда провокационнее. Она неоднократно публиковала снимки, где позирует совершенно обнаженной, прикрывая пикантные места наклейками.

Что думает по этому поводу бойфренд певицы Сэм Асгари, сделавший ей предложение, история умалчивает, однако, судя по тому, что фото продолжают появляться с завидной регулярностью, он, как минимум, не против.

Напомним, недавно знаменитость засветила часть свадебного наряда, который для нее создает Донателла Версаче. Она показала подписчикам своего нового питомца, кошку Венди, которая играет на ее фате.

Ранее Спирс сделала громкое заявление о том, что ее отец Джейми очень сильно повлиял на ее самооценку.