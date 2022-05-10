"Заберіть у неї телефон": вагітна Брітні Спірс опублікувала "голе" фото

Не всі підписники зрозуміли таку витівку улюбленої співачки.

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40-річна американська співачка Брітні Спірс, попри вагітність та весільні приготування, продовжує епатувати підписників на своїй сторінці в Instagram, публікуючи фото, які викликають як мінімум подив навіть у найвідданіших фанатів артистки. Чергове підтвердження цього — знімок, на якому Брітні позує абсолютно голою. Водночас груди вона прикрила руками, а зону бікіні — серцем.

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"Я люблю всіх дуже сильно", — підписала вона знімок.

Витівку знаменитості схвалили далеко не всі. Коментар, який набрав найбільше вподобайок, звучить так:

"Хтось заберіть у неї телефон". З такою думкою погодилося понад тисячу людей, відзначивши репліку реакцією.

[ + – ] Брітні Спірс не перестає дивувати Фото: Скриншот

Після того, як Брітні Спірс звільнили від 13-річного опікунства свого батька, контент на її сторінці став набагато провокаційнішим. Вона неодноразово публікувала знімки, де позує абсолютно оголеною, прикриваючи пікантні місця наклейками.

Що думає з цього приводу бойфренд співачки Сем Асгарі, який зробив їй пропозицію, історія замовчує, проте, зважаючи на те, що фото продовжують з'являтися із регулярністю, якій можна позаздрити, він, як мінімум, не проти.

Нагадаємо, нещодавно знаменитість засвітила частина весільного вбрання, яке для неї створює Донателла Версаче. Вона показала підписникам свою нову улюбленицю, кішку Венді, яка грається на її фаті.

Раніше Спірс зробила гучну заяву про те, що її батько Джеймі дуже вплинув на її самооцінку.