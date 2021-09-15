Пусть богатые не плачут. Как научиться разумному управлению деньгами

Многие люди размышляют над тем, что бы они делали, если бы нашли на улице миллион долларов. Как бы шикарно они жили и чего бы достигли.

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На деле миллион долларов из ниоткуда а)уходит без следа в течение 1-3 лет; б) непоправимо разрушает жизнь. Потому что, когда человек сталкивается с такими деньгами не в мечтах, а в реальности, выясняется, что он не может придумать, как распорядиться ими.

Поэтому никому не желаю выиграть миллион в лотерею, если только у вас нет четкого, детально расписанного финансового плана освоения этих денег.

Деньги, в идеальном варианте, должны приносить человеку ощущение баланса, гармонии и внутреннего покоя. Это удается единицам. Большинству, у кого они появляются, они приносят тревоги, проблемы, суету и нервотрепку, постоянный страх и чувство катастрофы.

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Это оттого, что наш мир не приспособлен для жизни людей с большими деньгами. Чтобы так жить, нужно прилагать колоссальные усилия. У нас никто не в курсе этого, потому что ни у кого нет денег.

Самое большее, что могут дать деньги — это комфорт и удобство. Вам просто удобно и все по-людски, как и должно быть. Но не больше. И когда это выясняется, некоторые, ждавшие какого-то волшебства, оказываются разочарованными — что, и это все? Всего-то?

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Весь сарказм в том, что ожидания от обладания богатством не имеют ничего общего с реальным обладанием богатством и усилиями по его сбережению.

У нас в обществе есть четкое представление о том, что самое важное и сложное — заработать деньги. Но в финансовых кругах давно известно: заработать деньги как раз проще всего.

Намного сложнее вторая ступень — сохранить их, потому что в реальном мире как раз все устроено против долговременного сбережения крупных сумм.

Но есть задача еще сложнее — приумножить заработанный капитал, и на это способны единицы, хотя по физике денег капитал нужно всегда увеличивать, потому что с движением общества вперед он обесценивается, и если он не увеличивается, то он не стоит на месте, а уменьшается.

Именно поэтому 2 000 долларов в 1920 году и сегодня — это абсолютно разные суммы. Тогда вы могли купить на эти деньги дом, сегодня не купите даже подержанный автомобиль.

Главное что интересует людей — как сделать, чтобы деньги перестали утекать между пальцами и начали накапливаться. Многие столкнулись с тем, что накопить ничего невозможно.

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Я могу привести мой пример: что-то начало получаться только после того, как я приучил себя записывать все свои расходы и доходы, начиная с 1 грн. Только когда я смог контролировать финансы, я получил возможность распоряжаться ими.

Разумное управление деньгами — одновременно предельно простая и предельно сложная вещь. Но ей можно научиться.

Другой вопрос, каких усилий это требует. Так что если у вас не получится в первый раз — не расстраивайтесь. Я, чтобы получить результат, семь раз начинал и бросал контролировать бюджет, но в итоге победил.

А вообще, деньги — вещь, которая требует такого постоянного контроля, по сравнению с которым любая работа покажется праздником.

И если вы просите у судьбы денег, для начала реально оцените: а точно ли вы справитесь, когда получите желаемое?

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