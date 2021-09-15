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Пусть богатые не плачут. Как научиться разумному управлению деньгами

Многие люди размышляют над тем, что бы они делали, если бы нашли на улице миллион долларов. Если вы просите у судьбы денег, для начала реально оцените: а точно ли вы справитесь, когда получите желаемое?

Дмитрий Томчук
Дмитрий Томчук
основатель инвестиционного фонда Fison
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Деньги
Многие люди размышляют над тем, что бы они делали, если бы нашли на улице миллион долларов.

Многие люди размышляют над тем, что бы они делали, если бы нашли на улице миллион долларов. Как бы шикарно они жили и чего бы достигли.

На деле миллион долларов из ниоткуда а)уходит без следа в течение 1-3 лет; б) непоправимо разрушает жизнь. Потому что, когда человек сталкивается с такими деньгами не в мечтах, а в реальности, выясняется, что он не может придумать, как распорядиться ими.

Поэтому никому не желаю выиграть миллион в лотерею, если только у вас нет четкого, детально расписанного финансового плана освоения этих денег.

Деньги, в идеальном варианте, должны приносить человеку ощущение баланса, гармонии и внутреннего покоя. Это удается единицам. Большинству, у кого они появляются, они приносят тревоги, проблемы, суету и нервотрепку, постоянный страх и чувство катастрофы.

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Это оттого, что наш мир не приспособлен для жизни людей с большими деньгами. Чтобы так жить, нужно прилагать колоссальные усилия. У нас никто не в курсе этого, потому что ни у кого нет денег.

Самое большее, что могут дать деньги — это комфорт и удобство. Вам просто удобно и все по-людски, как и должно быть. Но не больше. И когда это выясняется, некоторые, ждавшие какого-то волшебства, оказываются разочарованными — что, и это все? Всего-то?

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Весь сарказм в том, что ожидания от обладания богатством не имеют ничего общего с реальным обладанием богатством и усилиями по его сбережению.

У нас в обществе есть четкое представление о том, что самое важное и сложное — заработать деньги. Но в финансовых кругах давно известно: заработать деньги как раз проще всего.

Намного сложнее вторая ступень — сохранить их, потому что в реальном мире как раз все устроено против долговременного сбережения крупных сумм.

Но есть задача еще сложнее — приумножить заработанный капитал, и на это способны единицы, хотя по физике денег капитал нужно всегда увеличивать, потому что с движением общества вперед он обесценивается, и если он не увеличивается, то он не стоит на месте, а уменьшается.

Именно поэтому 2 000 долларов в 1920 году и сегодня — это абсолютно разные суммы. Тогда вы могли купить на эти деньги дом, сегодня не купите даже подержанный автомобиль.

Главное что интересует людей — как сделать, чтобы деньги перестали утекать между пальцами и начали накапливаться. Многие столкнулись с тем, что накопить ничего невозможно.

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Я могу привести мой пример: что-то начало получаться только после того, как я приучил себя записывать все свои расходы и доходы, начиная с 1 грн. Только когда я смог контролировать финансы, я получил возможность распоряжаться ими.

Разумное управление деньгами — одновременно предельно простая и предельно сложная вещь. Но ей можно научиться.

Другой вопрос, каких усилий это требует. Так что если у вас не получится в первый раз — не расстраивайтесь. Я, чтобы получить результат, семь раз начинал и бросал контролировать бюджет, но в итоге победил.

А вообще, деньги — вещь, которая требует такого постоянного контроля, по сравнению с которым любая работа покажется праздником.

И если вы просите у судьбы денег, для начала реально оцените: а точно ли вы справитесь, когда получите желаемое?

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