Как пороблено. Почему у украинской власти не получается не воровать
Реформы, которые идут у нас уже в течении 8 лет под давлением Запада, не дали никакого эффекта. Мы как были криминальным государством, так и остались, а в период каденции Зеленского ситуация даже ухудшилась.
Почему в Украине не идут реформы?
Сначала факт: Пресс-служба Transparency International Ukraine сообщила , что по результатам 2021г. Украина заняла 122 место в Индексе восприятия коррупции с показателем в 32 балла из 100 возможных, что на один балл меньше, чем год назад
Поясним , что речь идет о коррупции в государственном секторе. 32 балла или 32 % означают, что на 68% коррупция заменила собой государство. Реформы, которые Запад проводит у нас уже в течении 8 лет , не дали никакого эффекта Мы как были криминальным государством , так и остались и в период каденции Зеленского ситуация стала даже ухудшаться.
При этом у России в этом же рейтинге 29 баллов. Но приходится признать , что мы от России не далеко оторвались и по результатам 2022г. вполне можем снова сравняться. И это после 8 лет титанических усилий Запада по реформированию Украины!Важно
А если бы не было давления и патронажа Запада? Страшно даже представить
Почему так происходит?
Дело в том, что в Украине сложилось так называемое патримониальное государство, суть которого сводиться к тому что у власти находиться группа людей, которые используют политическую власть для извлечения личной выгоды.
Это если говорить по- научному. По- простому такое государство можно назвать клептократическим или даже еще понятнее — воровским.
Воровская власть держится на построении так называемой вертикали власти. Сущность вертикали власти заключается в том что вышестоящие и нижестоящие уровни иерархии находятся в отношениях обмена различными благами и услугами.
Например, президент назначает губернатора на область и отдает ему ее на грабеж. В ответ губернатор обязан обеспечить другую услугу- например, победу на выборах. Губернатор расставляет людей на всех участках и также обменивается с ними взаимовыгодными услугами.
Это простенький пример. В жизни обмены услугами внутри вертикали власти происходят масштабнее и изощреннее. Подобные вертикали власти действуют во всех министерствах, ведомствах, во всех административных центрах , во всех судах и , самое главное , во всех силовых ведомствах. Везде куда смогла добраться вертикаль власти.
Вертикаль власти предназначена для извлечения ренты на всех ее уровнях. Других целей у нее нет. Извлечение выгоды — это конечная цель и внутреннее содержание всей властной вертикали в Украине. В нее приходят только люди с такими целями и других туда просто не пустят. Таковы правила игры и туда могут вписаться только люди с криминальным сознанием и извращенной нравственностью.
В Украине в вертикали власти включены сотни тысяч людей и вокруг них кормится еще 3-4 млн различных приживал. Прочность вертикали полностью зависит от того как хорошо работает механизм обмена услугами внутри нее. Насколько он сбалансирован и взаимовыгоден.Важно
Каждый новый президент начинает с того, что быстро формирует властную вертикаль под себя, расставляя на ключевые позиции своих людей и вступая с ними во взаимовыгодный обмен услугами.
Помните, как Петр Алексеевич радостно делился с Путиным в телефоном разговоре , что он, Порошенко , наконец смог взять ВСЕ под свой личный контроль. То есть выстроил свою вертикаль, как в России. Не законность ПАПа выстраивал, а свою вертикаль.
Первые полтора года Зеленский потратил на то, чтобы разрушить криминальную вертикаль Порошенко и построить свою собственную, не менее коррупционную.
И следующий президент, который сменит Зеленского, будет в первую очередь встраивать свою вертикаль власти, которая будет функционировать не по Конституции , а по понятиям. Криминальным понятиям.
Вопрос, однако, заключается в следующем:
Можно ли вообще реформировать такое клептократическое государство?
Если можно , то при каких условиях?
Как преодолеть сопротивление вертикали власти?
К сожалению, надо честно сказать, что если общество уже попало в ловушку клептократии, то шансов у него вырваться из этой паутины очень немного. Почти никаких. Ведь даже американцы ничего не смогли сделать!
Сразу оговоримся что нет никаких шансов преодолеть сопротивление чисто демократическим путем , через выборы, через создание парламентской коалиции, через написание новых законов, через выполнение программ от МВФ и т.д. Такие рыхлые образования, которые разрывают внутренние противоречия, будут бессильны перед сплоченной вертикалью власти, обладающей деньгами, силой, связями и властью.Важно
Реально такую вертикаль можно разрушить только жестким авторитарным путем и для успеха необходимо невероятно редкое сочетание следующих условий:
- к власти должен прийти лидер, который опирается на поддержку не менее 75-80% общества
- лидер по каким то причинам должен захотеть делать реформы
- лидер обладает волей и смелостью
- у лидера есть команда, которая захотела реализовать свои амбиции, в качестве реформаторов, а не клептократов
- лидер смог взять контроль над силовыми структурами
- лидер и команда должны быть готовыми сажать пожизненно с полной конфискацией по 50 человек в месяц
- эта команда должна добиться существенных успехов в короткий период времени. Если этого не происходит, то реформы захлебываются.
Вероятность того что такие условия будет иметь место приближается даже не к нулю, а к минус бесконечности.
И самое главное и самое важное условие, которого невозможно достичь в Украине — это поддержка со стороны 75-80% граждан , как это имело место на начальном этапе при Саакашвили в Грузии и отчасти на начальном этапе в Армении при Пашиняне.
Дело в том что, в отличии от этнически однородной Грузии, Украина состоит из двух субэтносов украинцев: восточных и западных, и борьба между ними проявляется в том что сначала одни приводят к власти своего представителя, потом — другие. Это качели, в которых ни один кандидат реально не может получить больше чем 30% в первом туре. А с такой поддержкой провести вышеуказанные реформы невозможно, нет достаточной опоры в обществе.
Саакашвили в Грузии смог быстро и решительно провести многие реформы и посадить несколько тысяч коррупционеров, потому что на начальном этапе имел поддержку большинств грузин. Он мог делать все, что хотел и делал.Важно
А, например, Порошенко опирался на западный электорат, а восточный — практически отказался вообще принимать участие в выборах. В итоге, реальная поддержка Порошенко на момент выборов составляла не более 20% и он был бы бессилен в борьбе с вертикалью власти, даже если бы у него даже и были такие амбиции. В результате, он банально возглавил эту коррупционную вертикаль, потому что другого пути у него не было — система его просто переварила бы и выплюнула.
Клептократию можно побороть только с помощью быстрых и радикальных реформ. А невозможность проведения подобных реформ в Украине заложена в самой этнической неоднородности страны , в которой люди даже не могут договориться о том на каком языке, как и где они должны общаться между собой и в какую церковь ходить или вообще не ходить.
И тот факт что из Украины идет массовая эмиграция, говорит о том, что все большее количество людей приходят к этому неутешительному выводу и пониманию: что перспектив нет.
Кстати говоря, вертикаль власти уже давно прекрасно научилась использовать этнические противоречия, разжигать национальные предрассудки и стравливать людей для блокирования каких -либо реформ, которые могут угрожать им извлекать властную ренту.
Девиз симбиоза нашей коррумпированной бюрократии и олигархов, если кто еще не понял: "Разводи лохов! Лучше агрессивный национализм и раскол общества по гуманитарным вопросам , чем демократические реформы".