Перший електрокросовер Fiat надійшов у виробництво: подробиці та характеристики (фото)
Електромобіль Fiat 600e оснащений 156-сильним мотором і здатний проїхати понад 400 км без підзарядки. Дизайн кросовера виконаний у ретро-стилі.
Новий Fiat 600 надійшов у виробництво. Складання компактного кросовера налагоджено в польському місті Тихи, де вже випускають споріднену модель Jeep Avenger. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.
Примітно, що першим у виробництво надійшов електромобіль Fiat 600e, а ось гібридні версії моделі з'являться в 2024 році. Таким чином, це перший електрокросовер Fiat.
Дебютним став помаранчевий кросовер Fiat 600e у топовій версії La Prima. Така версія коштує трохи більше 40 000 євро тоді, як базовий електрокар коштує від 35 950 євро.
Новий Fiat 600 2024 побудований на платформі CMP, тобто його близькими родичами є Peugeot 2008, Opel Mokka, DS 3 і майбутній кросовер Alfa Romeo Junior. 4,17-метровий кросовер відрізняється дизайном у ретростилі з великими фарами. Об'єм його багажника дорівнює 360 л.
Базова комплектація Fiat 600e включає безключовий доступ, підігрів сидінь, камеру заднього виду і набір систем безпеки.
Електромобіль Fiat 600e оснащений 156-сильним мотором і батареєю ємністю 54 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 9 с, а його запас ходу становить 409 км. Гібриди Fiat 600e отримають силові установки потужністю 100 і 136 к. с. Крім того, запланована спортивна версія від Abarth.
Раніше Фокус повідомляв, що електричний фургон Fiat встановив рекорд запасу ходу.
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