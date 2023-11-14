Санкції в дії: нафтові доходи Кремля падають, — МЕА

За даними Міжнародного енергетичного агентства, минулого місяця Москва отримала 18,34 млрд доларів від експорту сирої нафти і нафтопродуктів, що на 25 млн доларів менше, ніж у вересні.

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Доходи РФ від експорту нафти в жовтні 2023 року скоротилися порівняно з попереднім максимумом через падіння світових цін на нафту та запровадження США санкцій проти суден, що порушують встановлений західний ціновий поріг. Проте доходи залишаються близькими до щорічного пікового рівня. Про це йдеться в доповіді Міжнародного енергетичного агентства(МЕА).

Згідно з інформацією від МЕА, попереднього місяця доходи Москви від експорту сирої нафти та нафтопродуктів становили 18,34 млрд доларів, що на 25 млн доларів менше, ніж у вересні. Це пояснюється нижчими міжнародними цінами на нафту, які більш ніж компенсували зменшення знижок на російські сорти.

"Перші санкції Казначейства США, введені в рамках цінового обмеження "Великої сімки", сприяли невеликому зниженню цін на російську нафту в другій половині місяця через зростання вартості доставки", — заявили в МЕА.

Проте, як зазначає Bloomberg, місячні доходи Росії від продажу нафти за кордон залишаються поблизу найвищого рівня з жовтня 2022 року.

Нафтодолари є основним джерелом доходів російського бюджету, який переживає значні фінансові тягарі через високі витрати на військові операції в Україні та необхідність підтримки стабільності фінансів напередодні президентських виборів у березні. Останніми місяцями доходи від експорту нафти і газу збільшилися у зв'язку з підвищенням цін на російський експорт, що пом'якшило дефіцит бюджету країни і надало їй більше фінансових ресурсів для ведення військових дій.

"Велика сімка" встановила цінові обмеження на російську сиру нафту і нафтопродукти, прагнучи обмежити доходи бюджету Кремля, не завдаючи при цьому шкоди світовому нафтовому ринку. Вантажі, продані за ціною, вищою за порогові значення, не мають права на такі послуги, як доставка і страхування із західних країн.

12 жовтня Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо двох нафтових танкерів та їхніх зареєстрованих власників у Туреччині та ОАЕ. Це пов'язано з тим, що обидва судна скористалися послугами постачальників, що базуються в США, для транспортування російської нафти за ціною, що перевищує встановлений граничний рівень.

У результаті до кінця жовтня вартість фрахту російської нафти, що транспортується з Балтики на західне узбережжя Індії, зросла на понад 35%, перевищивши 10 доларів за барель і чинячи тиск на ціну кремлівських барелів, повідомляє МЕА.

Зазначимо, що нафтове ембарго на морські поставки нафти з Росії до ЄС набуло чинності з 5 грудня 2022 року. Стеля цін на російську нафту була встановлена на рівні 60 доларів за барель. При цьому на тлі обмежень країна-агресор почала активніше співпрацювати з ОАЕ, щоб збувати в цій країні енергоресурси. Крім того, росіянам вдалося створити тіньовий флот, який обходив міжнародні санкції і доставляв російську нафту покупцям по всьому світу.

До слова, ще у вересні 2023 року ані США, ані країни G7 не переймалися через російську нафту та зазначали, що не переглядатимуть ціни на "чорне золото". Але вже 12 жовтня стало відомо, що Сполучені Штати вперше запровадили санкції у відповідь на обхід цінових обмежень проти російської нафти.