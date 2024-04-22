Горішки зі згущеним молоком: улюблені ласощі з дитинства (відео)
За свою більш ніж 70-річну історію ласощі набули безліч варіантів начинки, але найцікавіший — солоний із зеленню.
Думаємо, це один із небагатьох десертів, який не потребує жодної реклами. Як начинка — варене згущене молоко та волоські горіхи. І для ідеального поєднання — розсипчасте пісочне тісто.
Інгредієнти:
- яйце — 2 шт.;
- цукор — 140 г;
- борошно — 400 г;
- вершкове масло — 180 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль — 1 дрібка;
- варене згущене молоко — 380 г.
Відокремити жовтки від білків. Перемішати цукор із жовтками. Перемішати борошно з розпушувачем і ванільним цукром, додати м'яке масло і все добре замісити.
Збити в піну білки. Додати жовтки з цукром до тіста. Перемішати. Потім додати до тіста збиті білки, обережно перемішати. Тісто виходить некруте, трохи липке.
Розігріваємо горішницю, трохи змащуємо маслом формочки. Пальці змочуємо у воді та відщипуємо від тіста невеликі шматочки, формуємо кульки та викладаємо в ліщини. Накриваємо кришкою. Готуємо 3,5-4 хвилини.
Обережно дістаємо. Обрізаємо зайві краї. Ці обрізки не викидаємо, а додаємо в начинку. Додаємо до вареного згущеного молока волоські горішки та обрізки від тіста, перемішуємо.
Наповнюємо половинки начинкою і з'єднуємо разом.
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