Горішки зі згущеним молоком: улюблені ласощі з дитинства (відео)

За свою більш ніж 70-річну історію ласощі набули безліч варіантів начинки, але найцікавіший — солоний із зеленню.

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Думаємо, це один із небагатьох десертів, який не потребує жодної реклами. Як начинка — варене згущене молоко та волоські горіхи. І для ідеального поєднання — розсипчасте пісочне тісто.

Інгредієнти:

яйце — 2 шт.;

цукор — 140 г;

борошно — 400 г;

вершкове масло — 180 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — 1 дрібка;

варене згущене молоко — 380 г.

Відокремити жовтки від білків. Перемішати цукор із жовтками. Перемішати борошно з розпушувачем і ванільним цукром, додати м'яке масло і все добре замісити.

Збити в піну білки. Додати жовтки з цукром до тіста. Перемішати. Потім додати до тіста збиті білки, обережно перемішати. Тісто виходить некруте, трохи липке.

Розігріваємо горішницю, трохи змащуємо маслом формочки. Пальці змочуємо у воді та відщипуємо від тіста невеликі шматочки, формуємо кульки та викладаємо в ліщини. Накриваємо кришкою. Готуємо 3,5-4 хвилини.

Обережно дістаємо. Обрізаємо зайві краї. Ці обрізки не викидаємо, а додаємо в начинку. Додаємо до вареного згущеного молока волоські горішки та обрізки від тіста, перемішуємо.

Наповнюємо половинки начинкою і з'єднуємо разом.

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