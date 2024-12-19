Рейтинг Фокусу "Українець року": до завершення голосування залишився день

Фокус підбиває підсумки року, що минає, голосуванням за звання "Українця року". Редакція обирала номінантів за низкою критеріїв, серед яких патріотизм, допомога фронту, відданість своїй справі та відповідальність перед суспільством. Голосування триватиме до 20 грудня включно. У понеділок, 23 грудня, стане відоме ім'я українця, який очолить рейтинг.

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2 грудня Фокус запустив онлайн-голосування "Українець року-2024: люди, на яких тримається Україна". Редакція обрала 10 номінантів. У списку військові, волонтери, люди мистецтва та спорту. У читачів ще є можливість підтримати свого кандидата.

Рейтинг Фокусу "Українець року": основні критерії відбору

Патріотизм і допомога фронту;

чесність, працьовитість і відданість своїй справі;

співчуття, емпатія і допомога нужденним;

відповідальність перед суспільством, усвідомлення наслідків своїх дій і готовність брати за них відповідальність на себе;

любов до своєї країни, повага до її культури, традицій та історії.

Завтра — остання можливість віддати голос за свого "Українця року". Вже у понеділок, 23 грудня, стане відоме ім'я того, хто очолить рейтинг.

Номінанти на звання "Українець року"

Впродовж трьох тижнів ми детальніше знайомили читачів з номінантами рейтингу.

Мстислав Чернов — режисер, фотограф, фотожурналіст, військовий кореспондент та письменник. У 2024 році завоював "Оскар" за свою стрічку "20 днів у Маріуполі", яку робив у співавторстві з фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою Василисою Степаненко.

Юлія "Тайра" Паєвська — військовослужбовиця, парамедикиня, лідерка волонтерського медичного батальйону "Ангели Тайри". Нині допомагає постраждалим від війни, зосереджена на навчанні цивільного населення тактичній медицині, а також підтримці військових на передовій.

Наталія Юсупова — волонтерка, яка відмовилась від "лакшері" життя, аби допомагати рятувати життя українським захисникам. З 2014 року вона активно підтримує українських військових, особливо тих, хто перебуває на лікуванні в шпиталях.

Юрій Касьянов — громадський діяч, волонтер та експерт у сфері БпЛА. За роки війни він став однією з ключових фігур у волонтерському русі, організовуючи постачання необхідних ресурсів на передову та підтримку ЗСУ.

Віктор Розовий — комік, телеведучий, а також військовослужбовець ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до лав 3-ї окремої штурмової бригади. 21 березня 2024 року Віктор отримав важке уламкове поранення голови під час виконання бойового завдання.

Максим Буткевич — правозахисник, журналіст, активіст і волонтер. Він активно працював над проблемами, що стосуються біженців, прав меншин, а також запобігання дискримінації й мови ворожнечі в Україні. У червні 2022 року Буткевич потрапив у полон до російських військ. 18 жовтня 2024 року був звільнений в межах обміну полоненими.

Олександр Усик — чемпіон світу з боксу у надважкій вазі, заслужений майстер спорту України, Національна легенда України. Його бій з Тайсоном Ф'юрі у травні цього року став історичною подією. Вже 21 грудня у Саудівській Аравії відбудеться бій-реванш з британцем. На кону пояси чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC.

Олег Сенцов — український режисер із Криму, який п'ять років провів у російській в'язниці, де голодував протягом 145 днів. Після початку повномасштабної війни вступив до лав ТрО Києва. Нині несе службу в лавах 47-ї бригади і виконує бойові завдання в гарячих точках.

Денис "Редіс" Прокопенко — полковник Нацгвардії, Герой України, командувач 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". З лютого по травень 2022 року керував обороною Маріуполя, потрапив на чотири місяці у російський полон, а після звільнення знову повернувся на фронт. Починаючи з серпня 2023 року бригада під його командуванням воює на Торецькому напрямку.

Кирило Верес — командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. У 2022 році відзначений званням Героя України, орденом "Золота Зірка" — за особисту мужність і героїзм. Кар'єру військовослужбовця розпочав у 2014 році в батальйоні поліції Київ-1 у Слов'янську.

Нагадаємо, 15 жовтня Фокус опублікував результати голосування за "Топ 50 блогерів України-2024".