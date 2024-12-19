Рейтинг Фокуса "Украинец года": до завершения голосования остался день

Фокус подводит итоги уходящего года голосованием за звание "Украинца года". Редакция выбирала номинантов по ряду критериев, среди которых патриотизм, помощь фронту, преданность своему делу и ответственность перед обществом. Голосование продлится до 20 декабря включительно. В понедельник, 23 декабря, станет известно имя украинца, который возглавит рейтинг.

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2 декабря Фокус запустил онлайн-голосование "Украинец года-2024: люди, на которых держится Украина". Редакция выбрала 10 номинантов. В списке военные, волонтеры, люди искусства и спорта. У читателей еще есть возможность поддержать своего кандидата.

Рейтинг Фокуса "Украинец года": основные критерии отбора: "Рейтинг Фокуса

Патриотизм и помощь фронту;

честность, трудолюбие и преданность своему делу;

сострадание, эмпатия и помощь нуждающимся;

ответственность перед обществом, осознание последствий своих действий и готовность брать за них ответственность на себя;

любовь к своей стране, уважение к ее культуре, традициям и истории.

Завтра — последняя возможность отдать голос за своего "Украинца года". Уже в понедельник, 23 декабря, станет известно имя того, кто возглавит рейтинг.

Номинанты на звание "Украинец года"

В течение трех недель мы подробнее знакомили читателей с номинантами рейтинга.

Мстислав Чернов — режиссер, фотограф, фотожурналист, военный корреспондент и писатель. В 2024 году завоевал "Оскар" за свою ленту "20 дней в Мариуполе", которую делал в соавторстве с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко.

Юлия "Тайра" Паевская — военнослужащая, парамедик, лидер волонтерского медицинского батальона "Ангелы Тайры". Сейчас помогает пострадавшим от войны, сосредоточена на обучении гражданского населения тактической медицине, а также поддержке военных на передовой.

Наталья Юсупова — волонтер, которая отказалась от "лакшери" жизни, чтобы помогать спасать жизни украинским защитникам. С 2014 года она активно поддерживает украинских военных, особенно тех, кто находится на лечении в госпиталях.

Юрий Касьянов — общественный деятель, волонтер и эксперт в сфере БпЛА. За годы войны он стал одной из ключевых фигур в волонтерском движении, организовывая поставки необходимых ресурсов на передовую и поддержку ВСУ.

Виктор Розовый - комик, телеведущий, а также военнослужащий ВСУ. После начала полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады. 21 марта 2024 года Виктор получил тяжелое осколочное ранение головы во время выполнения боевого задания.

Максим Буткевич — правозащитник, журналист, активист и волонтер. Он активно работал над проблемами, касающимися беженцев, прав меньшинств, а также предотвращения дискриминации и языка вражды в Украине. В июне 2022 года Буткевич попал в плен к российским войскам. 18 октября 2024 года был освобожден в рамках обмена пленными.

Александр Усик — чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, заслуженный мастер спорта Украины, Национальная легенда Украины. Его бой с Тайсоном Фьюри в мае этого года стал историческим событием. Уже 21 декабря в Саудовской Аравии состоится бой-реванш с британцем. На кону пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC.

Олег Сенцов — украинский режиссер из Крыма, который пять лет провел в российской тюрьме, где голодал в течение 145 дней. После начала полномасштабной войны вступил в ряды ТрО Киева. Сейчас несет службу в рядах 47-й бригады и выполняет боевые задачи в горячих точках.

Денис "Редис" Прокопенко — полковник Нацгвардии, Герой Украины, командующий 12-й бригадой специального назначения "Азов". С февраля по май 2022 года руководил обороной Мариуполя, попал на четыре месяца в российский плен, а после освобождения снова вернулся на фронт. Начиная с августа 2023 года бригада под его командованием воюет на Торецком направлении.

Кирилл Верес — командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы. В 2022 году отмечен званием Героя Украины, орденом "Золотая Звезда" — за личное мужество и героизм. Карьеру военнослужащего начал в 2014 году в батальоне полиции Киев-1 в Славянске.

Напомним, 15 октября Фокус опубликовал результаты голосования за "Топ 50 блогеров Украины-2024".