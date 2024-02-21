Померли в самому розквіті сил: стало відомо, як саме померли динозаври 66 млн років тому (фото)

Нові скам'янілості хижих динозаврів проливають світло на те, яким було життя древніх хижаків перед масовою загибеллю.

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Динозаври є одними з найгрізніших і найнебезпечніших хижаків, що мешкали коли-небудь на Землі. Але навіть їхнє процвітання не могло тривати вічно — близько 66 млн років тому динозаври масово вимерли, як припускають, унаслідок падіння величезного астероїда. Однак учені досі намагаються пролити світло на те, як це сталося і чому, пише Live Science.

Причини масового вимирання динозаврів обговорюються останні два століття. Батько палеонтології Жорж Кюв'є вважав, що причиною стали катастрофи, тоді як Чарльз Дарвін наполягав, що саме поступові зміни в навколишньому середовищі та конкуренція між видами зрештою призвела до масштабного масового вимирання на Землі.

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Тепер у новому дослідженні вчені виявили скам'янілості абелізаврів — далеких родичів тиранозаврів з Північної Африки. Вивчивши їх, вчені тепер припускають, що африканські динозаври, ймовірно, загинули в "самому розквіті сил", а їхня загибель сталася раптово, внаслідок падіння гігантського астероїда.

Відтворити історію Землі, що сталася мільйони років тому, надзвичайно складно, і не тільки тому, що скам'янілості динозаврів надзвичайно рідкісні. Проблема також полягає в тому, що літопис скам'янілостей насправді неоднорідний.

Більша частина того, що нам сьогодні відомо про останні дні життя динозаврів, є результатом інтенсивного вивчення кількох місць у США, Канаді та Монголії. Однак набагато менше вченим сьогодні відомо про стародавніх хижаків, що мешкають на території сучасних Південної Америки, Індії, Мадагаскару, Австралії, Нової Зеландії та Антарктиди. За словами дослідників, частково це пов'язано з географією регіонів.

Вчені раз у раз цікавилися, що в Африці, ймовірно, мало б мешкати значно більше видів динозаврів, ніж у Північній Америці, проте до недавнього часу вчені майже нічого не знали про них. Основна проблема полягає в тому, що в Африці надзвичайно мало наземних порід цього періоду — ймовірно, це пов'язано з високим рівнем вулканічної активності, що підняв рівень моря, зануривши більшу частину континенту під воду.

Бувши наземними хижаками, динозаври рідко трапляються в "морських звалищах", проте це зовсім не означає, що ніколи. Щоб пролити світло на події минулого, вчені зосередилися на вивченні скам'янілостей динозаврів, виявлених у Марокко.

Фосфатні родовища Марокко являють собою залишки стародавнього морського дна, що датуються останнім мільйоном років ери динозаврів. Вони сповнені риб'ячих кісток і луски, зубів акул і морських рептилій, зокрема мозазаврів, плезіозаврів і морських черепах. Однак час від часу в цих районах також зустрічаються і динозаври.

Дослідники досі не знають, як кістки стародавніх хижаків опинилися тут, проте вважають, що динозаври, імовірно, спливали на інші острови в пошуках їжі, як це роблять сьогодні такі тварини, як олені та слони. Ймовірно, що деякі з них також могли потонути, інші могли бути змиті в річки штормами, а потім опинилися в океані, віднесені течіями. Імовірно, деякі динозаври також могли загинути на березі океану перш ніж їх віднесло у відкрите море під час припливу.

Вивчаючи морські пласти протягом багатьох років, вчені змогли поступово зібрати картину останніх динозаврів Африки, кістка за кісткою. Так, одними з останніх динозаврів Африки стали титанозаври-зауроподи — довгошиї травоїдні розміром зі слона, нішу травоїдних також займали качконогі динозаври розміром з коня, проте найцікавішими для вчених виявилися хижаки.

Головним хижаком була десятиметрова тварина під назвою Chenanisaurus barbaricus — на жаль, сьогодні вчені знають її лише за скам'янілістю щелепної кістки. Відомо, що ці хижаки належали до сімейства абелізаврів (Abelisauridae) і являли собою динозаврів з короткими мордами, як у бульдогів. Часом у них також були роги і химерні, кремезні руки, порівняно з якими крихітні руки тиранозавра виглядали цілком масивно.

Великогомілкова кістка нового абелізаврида з Сіді Ченнане, Марокко Фото: Nick Longrich

Під час нового дослідження вченим вдалося виявити скам'янілості двох абелізаврів у Марокко. Одного з них вдалося впізнати за великогомілковою кісткою — дослідження показують, що динозавр, імовірно, досягав у довжину близько 5 метрів. Автори дослідження припускають, що така знахідка також може вказувати на те, що 100 мільйонів років тому між континентами існував якийсь сухопутний зв'язок. Утім, існує ймовірність, що абелізаври також могли перепливати вузький морський шлях, що розділяє континенти.

Друга скам'янілість, знайдена вченими, являє собою стопу абелізаврида меншого розміру — його довжина, ймовірно, сягала лише 3 метрів завдовжки. Дослідники зазначають, що наразі вони все ще продовжують дослідження, проте вже зараз зрозуміло, що їм вдалося виявити неймовірну кількість скам'янілостей на відносно невеликій ділянці.

Кістка стопи невеликого абелізаврида із Сіді-Дауї, Марокко Фото: Nick Longrich

Виявлені знахідки припускають, що фауна африканських динозаврів натякає на те, що в низьких широтах динозаври процвітали та навіть диверсифікувалися. Якщо це дійсно так, це припускає, що стародавні хижаки вимерли в самому розквіті сил. Ба більше, припускається, що вони вимерли швидко внаслідок катастрофи, а не вмирали поступово через зміни клімату на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що на інших планетах все ще можуть жити динозаври: вчені з'ясували, як їх знайти.