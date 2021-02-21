"Діти Христа": у Львові судитимуть екс-главу релігійного руху за згвалтування дівчат

Чоловік є фігурантом 11 кримінальних проваджень. Його звинувачують в скоєнні 147 статевих злочинів проти дівчаток 11-14 років починаючи з 2005 року.

У Львові до суду направили обвинувальний акт щодо 47-річного жителя обласного центру, який раніше керував одним з неофіційно зареєстрованих молодіжних християнських товариств. Hromadske пише, що, за даними прокуратури, чоловік з 2005 року нібито ґвалтував дівчаток 11-14 років.

За інформацією видання, мова йде про Романа Московченка, який очолював товариство "Діти Христа".

Зараз він фігурує в 11 кримінальних провадженнях, які налічують 147 епізодів статевих злочинів.

Слідчі встановили, що чоловік з 2003 по 2018 рік працював координатором зовнішніх звʼязків в навчально-виховному комплексі "Школа-гімназія святої Софії", від керівництва якого отримав дозвіл на проведення зборів свого руху "Діти Христа". Нібито там і в приміщенні, яке належить храму "Святого Архистратига Михаїла", Московченко здійснював злочинні дії проти дітей.

"Він приводив потерпілу в окреме складське приміщення на території храму, де здійснював щодо малолітньої розпусні дії сексуального характеру, які виражалися в тому, що він наказував потерпілої оголювати свої статеві органи і з метою задоволення своєї статевої пристрасті, розглядав оголену малолітню потерпілу і торкався пальцями рук до її статевих органів ", — йдеться в матеріалах справи.

За даними слідства, чоловік також ґвалтував неповнолітніх дівчаток. Приводом здійснення цих дій нібито було покарання за погане поводження або відшкодування за понесені витрати на дітей.

За місцем проживання підозрюваного слідчі знайшли цифрові носії інформації з фото і відео, які зміст яких призвело наслідок до висновку, що він здійснював дії сексуального характеру відносно неповнолітніх.

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У прокуратурі Львівської області виданню повідомили, що під час досудового розслідування була проведена психолого-психіатрична експертиза, яка встановила осудність обвинуваченого. Сам чоловік не зізнається в скоєнні злочинів, а його адвокат Ганна Худоба стверджує, що необхідно провести повторну експертизу на осудність підзахисного.

"Осудність встановлена станом на жовтень минулого року. Але поки у нього дуже серйозні розлади і він не тільки має потребу, а вимагає лікування, негайного втручання психіатра. Він став овочем. І про це відомо правоохоронним органам", — сказала Ганна Худоба.

За її словами, підозрюваний неодноразово намагався накласти на себе руки під час досудового розслідування.

Зараз Московченко інкримінують розбещення, згвалтування неповнолітніх і сексуальний контакт з особою, яка не досягла повноліття. У разі доведення провини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, 4-річну дівчинку витягли з машини, поки мати платила за бензин.

Кіднепінг зробив місцевий житель, 29-річний чоловік. Зловмисник визнав свою провину. Його підозрюють за трьома статтями, одна з яких — зґвалтування неповнолітньої.

Нагадаємо, 130 осіб заявили, що вони діти скандального фінансиста Джеффрі Епштейна і претендують на його спадщину.

7 липня 2019 року влада США затримали Епштейна. За версією слідства, він отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і "позичав" їх впливовим людям. Мільярдер не визнав провину, а надто мʼяке угоду з Епштейном викликало публічну критику на адресу Алекса Акости, який тоді був прокурором Південної Флориди і погодився на угоду з Епштейном.

Більшість дівчат Епштейна були неповнолітніми, і могли надавати свої "послуги" впливовим політикам і відомим зіркам шоу-бізнесу.

А одна з жертв мільярдера Епштейна стверджує, що була згвалтована в 15 років. Дженніфер Араоз повідомила в інтервʼю, що з 14 років почала приходити в будинок до Епштейна на Манхеттені.

Епштейн наклав на себе руки в тюремній камері після звинувачення в педофілії.