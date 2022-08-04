Хвиля "мінування", евакуація та смертельні обстріли Донбасу: головні новини за 4 серпня

Фокус в одному матеріалі зібрав усі головні новини за сьогодні і розповів, що сталося нового в Україні та світі.

Підрозділи ЗС РФ обстріляли зупинку громадського транспорту в Торецьку, внаслідок чого загинули 8 людей. А на тлі безперервних атак із прифронтового Слов'янська евакуювалися 80% жителів міста. Фокус в одному матеріалі зібрав усі головні новини за 4 серпня.

Успіхи ЗСУ на передовий

Українським військовослужбовцям вдалося звільнити два населені пункти в Харківській та Донецькій областях — Мазанівку та Дмитрівку, які розташовані на Ізюмському напрямку. За даними Генерального штабу, підрозділи Збройних сил України змогли покращити своє тактичне становище та просунутися вглиб оборони російської армії на вказаній ділянці фронту.

Смертельний обстріл зупинки у Торецьку

З артилерії ЗС РФ обстріляли зупинку громадського транспорту в Торецьку, внаслідок чого загинули щонайменше 8 мирних жителів. За даними Донецької ОВА, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння на момент великого скупчення людей.

Санкції проти російських пропагандистів "РИА Новости"

Країни Європейського Союзу та Великобританія заблокували для своїх користувачів доступ до Twitter-акаунту російського пропагандистського видання "РИА Новости".

Савіку Шустеру заборонили в'їзд в Україну

Українському телеведучому Савіку Шустеру заборонили в'їзд до України. За даними видання "Страна", ведучий політичного токшоу "Свобода слова" потрапив до так званого "червоного списку", через що він не зможе в'їхати на територію країни протягом наступних трьох років. Офіційно цю інформацію Держприкордонслужбою України підтверджено не було.

Масові "мінування" вокзалів та поштових відділень в Україні

4 серпня Україною прокотилася хвиля "мінування" об'єктів цивільної інфраструктури. Повідомлення про наявність вибухових пристроїв на залізничних вокзалах, автовокзалах та відділеннях пошти отримали правоохоронці у Рівному, Хмельницькому, Вінниці, Кропивницькому та Тернополі.

Масштабна евакуація зі Слов'янська

Через безперервний обстріл 80% жителів прифронтового Слов'янська евакуювалися з міста. На сьогодні, за словами голови ВДА Вадима Ляха, у населеному пункті проживає лише 20 тисяч громадян.

Призначення Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації. Топчиновник є заслуженим економістом країни та повним кавалером ордена "За заслуги". За даними видання "Дзеркало тижня", Ярослав Янушевич потрапляв під люстрацію через роботу в уряді часів президентства Віктора Януковича.

У Путіна виправдали вторгнення в Україну та поклали відповідальність за війну на країни Заходу

Кремль виправдав повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну і назвав Революцію Гідності загрозою для світового порядку. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков також звинуватив країни Заходу в організації "державного перевороту" у 2014 році та провокування конфлікту з Росією.

9 років в'язниці для американської баскетболістки Бріттні Грінер

Американська баскетболістка Бріттні Грінер отримала тюремний термін у Росії. Хімкінський суд визнав спортсменку винною у контрабанді наркотичних засобів та засудив її до 9 років позбавлення волі. Крім цього, Бріттні Грінер має виплатити штраф у розмірі 1 млн. рублів.

Су-25 для України від Північної Македонії

Північна Македонія передала Україні літаки Су-25 у межах військової допомоги. За даними місцевих ЗМІ, повітряні судна будуть спрямовані на потреби українських Збройних Сил на безоплатній основі.

[ + – ] Головні новини за 4 серпня за версією Фокусу

Варто зазначити, що в Україні можуть змінити правила купівлі та продажу валюти.

Також повідомлялося, що підрозділи ЗСУ до кінця 2022 року можуть провести вдалий контрнаступ і звільнити захоплений Херсон. Співрозмовники видання The Financial Times попереджають, що спецоперація може бути перенесена на наступний рік через нестачу боєприпасів та західного озброєння.