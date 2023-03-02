Міноборони перетворюється на Міністерство контрнаступу, — Резніков (фото)

В українському відомстві підбили підсумки зустрічі з послами G7 висновком, що завданням Міноборони минулого року було вижити, завданням цього – максимально наблизити перемогу.

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На зустрічі G7 обговорювалися такі питання, як ситуація на фронті, питання НАТО та зброї, зміни в Міноборони під час підготовки до контрнаступу. Про це заявив голова відомства Олексій Резніков учора, 1 березня.

"Завданням минулого року було вижити, завданням цього — максимально наблизити перемогу, створити для неї всі можливі умови. Грубо кажучи — з Міністерства оборони перетворитися на Міністерство контрнаступу", — пояснив Резнікова його позаштатний радник Олексій Копитько.

Сам Резніков представив послам своїх нових заступників – Олександра Павлюка, Андрія Шевченка та Віталія Дейнегу та наголосив, що кадрове посилення буде ефективним чинником для успіху ЗСУ на фронті.

"Будуємо міністерство з ефективним управлінням вже зараз – на шляху до Перемоги. Це потрібно для успіху наших воїнів сьогодні та для надійного світу завтра", – сказав міністр.

[ + – ] Перетворюємо Міноборони на Міністерство контрнаступу

Також глава оборонного відомства подякував послам G7 за "відчутну важливу та своєчасну підтримку Вільного Світу".

28 лютого видання The Associated Press написало, що Північно-східний фронт може стати визначальним для наступного етапу війни в Україні.

Нагадаємо, що осінній контрнаступ ЗСУ шокував Путіна і змусив його оголосити мобілізацію, про це повідомлялося у зведенні ISW за 26 лютого.

27 лютого ексголовнокомандувач армією США в Європі Бен Годжес озвучив думку, що Збройні сили України можуть звільнити Крим, завдаючи ударів по військовій інфраструктурі противника та об'єктах Чорноморського флоту РФ.

26 лютого канал CNN опублікував матеріал про три види озброєння, які змінили хід війни в Україні. Йдеться про переносні комплекси Javelin, системи залпового вогню HIMARS, а також безпілотників Bayraktar TB2.

27 лютого з'явилася інформація, що США та Німеччина за зачиненими дверима обговорюють посилення тиску на Україну, щоб розпочати мирні переговори з Росією восени, якщо Збройним силам України частково чи повністю не вдасться звільнити окуповані Росією території.