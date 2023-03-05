Як виграти повітряну битву за Тайвань: уроки застосування дронів в Україні

Військові історики та стратеги ще довгі роки вивчатимуть причини нездатності Росії швидко розгромити Україну. Але є один момент, щодо якого вони, схоже, дійшли згоди: недорогі та прості у використанні безпілотні технології відіграють ключову роль у відбитті російських атак.

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Безпілотники перетворили "тупі" артилерійські снаряди на високоточну зброю, здатну масово вражати російську бронетехніку та особовий склад. Україна першою прийняла на озброєння квадрокоптери, що низько летять, як артилерійські навідники, але Росія швидко підхопила цю ідею після того, як на початку війни втратила велику кількість своїх радянських безпілотників. Комерційні квадрокоптери, вироблені китайською військовою компанією DJI, стали настільки всюдисущими на полі бою, що іноді обидві сторони не впевнені у їхньому походженні. Російські лідери тепер називають дрони DJI "символом сучасної війни".

Фокус переклав новий текст Кейтлін Лі, присвячений використанню дронів у російсько-українській війні.

Чиновники національної безпеки США прагнуть отримати уроки з творчого використання безпілотників у конфліктах між державами 21 століття. Ретельний аналіз є дуже важливим, оскільки ці уроки будуть використані ВПС, ВМС та Корпусом морської піхоти США для розробки бойових безпілотників нового покоління, щоб зміцнити стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Один із можливих уроків, що згадувалися на цьому сайті та в інших місцях, припускає, що виживання України на сьогодні значною мірою залежить від її здатності захистити себе, просто оспорюючи повітряний простір за допомогою засобів ППО та арсеналу недорогих безпілотників, що складається в основному із саморобних та комерційних моделей, що літають нижче видимості пілотованих літаків та засобів ППО противника. Максиміліан Бремер і Келлі Грико вигадали термін "відмова доступу до повітряного простору" для опису нового підходу до стримування і виступають за те, щоб ВПС США прийняли його як "основну мету".

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Але лідерам національної безпеки США не варто вважати, що неперевірений підхід, який ґрунтується на використанні щодо недорогих ракет і безпілотників, може стати центральним елементом американської стратегії стримування. Концепція відмови доступу до повітряного простору може мати цінність для слабшої держави, такої як Тайвань, яка може винести уроки з ефективного використання Україною багаторівневої, недорогої оборони для зниження кількості ракетних ударів (але не їх усунення) по своїй суверенній території.

Проте оперативні концепції та технології американських збройних сил, включаючи бойові безпілотники нового покоління, мають розроблятися спеціально для вирішення унікальних стратегічних та оперативних проблем країни. Якщо дивитися через цю призму, то відмова доступу до повітряного простору не є розумним підходом для ВПС США, покликаних стримувати противників і вести і вигравати війни. Україна веде боротьбу за виживання, яка залежить від утримання та зачистки території у ближніх напружених боях. Навпаки, американські війська покликані проектувати силу великі відстані, щоб перемогти швидко адаптуються, технологічно розвинених противників, як-от Китай. ВПС буде важко контролювати повітряний простір у війні великих держав, але вони не повинні відкидати 100-річну доктрину панування в повітрі, задовольняючись його оскарженням. Вихід наступної війни Америки не вирішуватиметься сутичками квадрокоптерів, тому бойові безпілотники ВПС наступного покоління мають виглядати і діяти зовсім інакше, ніж ті, що ми бачили досі в Україні.

Керівники Міністерства оборони та ВПС повинні відмовитись від підходу, заснованого на відмові доступу до повітряного простору, для американських сил в Індо-Тихоокеанському регіоні. Немає достатніх підстав вважати, що сили, створені для відмови від доступу і засновані на недорогих безпілотниках малої дальності та засобах ППО, зможуть стримати вторгнення Китаю на Тайвань. ВПС необхідне поєднання пілотованих та безпілотних можливостей, здатних проникнути в зону дії китайських систем озброєння, щоб швидко послабити їхні сили. Безпілотники відіграють центральну роль, але дрони, які принесуть американським військам перемогу у війні, не ті самі, що використовуються в Україні. Дрони ВПС повинні мати більшу дальність польоту, живучість, автономність, а також складні датчики і корисне навантаження, щоб забезпечити реальні можливості примусу.

[ + – ] Безпілотники перетворили "тупі" артилерійські снаряди на високоточну зброю, здатну масово вражати російську бронетехніку та особовий склад Фото: uadcom.com

Стримування шляхом відмови у доступі та майбутнє безпілотної війни

Типи безпілотників, необхідних ВПС для перемоги над Китаєм у конфлікті великих держав, мають визначатися оцінкою того, що від них вимагатимуть. Хоча це звучить, очевидно, сьогодні немає чіткого консенсусу щодо підходу, який мають використовувати збройні сили США для перемоги над великомасштабною агресією великих держав. Стратегії національної оборони на 2018 та 2022 роки закликають збройні сили США стримувати великомасштабну агресію за допомогою стратегії відмови у доступі, що передбачає створення сил, позицій та можливостей для переконання супротивників у тому, що його агресія нездійсненна чи малоймовірна.

Як пояснює аналітик RAND Девід Очманек, відмова у доступі "очевидно" є найбільш надійною стратегією стримування для Індо-Тихоокеанського регіону, оскільки він ставить Китай перед перспективою неможливості насильницького поглинання Тайваню. Понад те, він робить це більш переконливим і менш ескалаційним шляхом, ніж загрози завдати агресору шкоди. Але як на практиці виглядатиме кампанія відмови у доступі? Це досі залишається предметом дискусій, але має значення для того, як відомства організують, навчають і оснащують свої сили для стримування та відображення агресії з боку найбільш сильних противників країни.

Можливо, найбільш чітким формулюванням стратегії відмови у доступі є концепція Очманека "оглушити і утримувати", варіації якої підтримали деякі впливові лідери американської оборони. Загалом концепція "оглушити і утримувати" встановлює високу планку для стримування, оскільки вимагає від американських військових наявності сил, здатних швидко потопити велику кількість китайських військових суден, підводних човнів та вантажних кораблів, а також транспортні та десантні літаки, що доставляють сили вторгнення.

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Мета, звичайно, полягає в тому, щоб реалізувати цю стратегію на полі бою до того, як Народно-визвольна армія (НВАК) зможе закріпитися на Тайвані і поставити США перед фактом, що відбувся. У такій кампанії ВПС мають швидко завдати масштабного удару по десятках тисяч китайських військових об'єктів, причому зробити це без попереднього попередження. Американські сили протистоятимуть китайським ракетам великої дальності, що ускладнить для ВПС завоювання та утримання переваги у повітрі. Для того, щоб зробити свій внесок у кампанію з оглушення та утримання, безпілотники нового покоління повинні мати живучість, дальність польоту, а також необхідні датчики та корисне навантаження для роботи всередині грізної китайської мережі ракет, радарів і систем радіоелектронної боротьби, щоб вони могли виявляти сили противника. та знищувати зручні цілі.

Відмова у доступі пропонує альтернативний стратегічний підхід із зовсім іншими наслідками для структури сил та концепцій та технологій безпілотників. Бремер і Грико стверджують, що стратегія "оглушення і утримування" надто складна і затратна, оскільки вимагає проектування сили на спірні території, щоб зупинити китайське вторгнення, використовуючи передові технології, такі як пілотовані літаки, підводні човни і далекобійні протирадарні боєприпаси. Така стратегія стає дедалі витратнішою, що підтверджується зростанням вартості сучасних бойових літаків з екіпажем. Еван Монтгомері у своїй аналітичній статті про необхідність вивчення альтернатив зазначає, що "оглушення та утримання" вимагає від американських збройних сил підтримувати техніку у стані високої готовності як для раннього попередження, так і для швидкого реагування.

Підтримка такої сили в боєготовому стані потребує фінансових витрат і, за іронією долі, може створити зручні можливості для противника. Монтгомері зазначає, що Китай практикує виснаження супротивників шляхом нав'язування витрат у мирний час. Тому очевидним варіантом для Пекіна є підвищення напруженості настільки, щоб фінансові та політичні витрати США на підтримку позицій в Індо-Тихоокеанському регіоні згодом стали непомірно високими.

Бремер і Грико вважають, що відмова доступу до повітряного простору є привабливою альтернативою, оскільки вона дозволить США та союзникам змінити співвідношення витрат на користь американських сил. Усуваючи необхідність у використанні сил для швидкого придушення сил вторгнення противника, "відмова у доступі" знижує планку до простого перекидання сил і засобів, що позбавляє супротивника свободи пересування суверенною територією союзників. Бремер і Грико вказують на успіх відмови в доступі в Україні, де жодна зі сторін не змогла досягти переваги в повітрі. Вони стверджують, що системи ППО ефективно блокують цілі на великих висотах, а комерційні безпілотники заперечують повітряний простір на нижчих висотах — те, що вони називають "повітряною літораллю". Проте насправді безпілотники навряд чи заперечують повітряний простір: вони не збивають російські літаки.

Щодо конфлікту великих держав Бремер і Грико уявляють собі більш "матеріальну" версію "відмови в доступі", яка передбачає створення "повітряного мінного поля" над суверенним повітряним простором союзників США, де тисячі безпілотників, ракет, бомбардувальників, боєприпасів, зенітної артилерії, що низько летять, систем радіоелектронної боротьби і переносних ЗРК працюють узгоджено, щоб зупинити сили вторгнення, що наближаються.

Розгорнуті на Тайвані або на східному фланзі НАТО ці сили є відмовою в доступі як основу стратегії, спрямованої на збільшення витрат і невизначеності зусиль Росії та Китаю щодо швидкого захоплення території. Такий підхід, принаймні, наголошує на знищенні сил вторгнення, а це саме те, чого вимагає така стратегія. Проте, цей аргумент все ще має серйозні недоліки стосовно американських сил та оперативних проблем, і немає жодних доказів того, що він є адекватним зразком для планування американської армії.

Відмова у відмові

Ґрунтуючись на досвіді України, Бремер та Грико рекомендують ВПС кардинально змінити структуру своїх сил. На їхню думку, ВПС повинні відмовитися від точних ударів по пілотованих літаках на користь концепції "відмови в доступі", побудованої на роях безпілотників та засобах ППО. Але концепція відмови має дві фундаментальні недоліки: вона переоцінює стримуючий вплив оскарження повітряного простору і водночас недооцінює стримуючий вплив переваги в повітрі та проєктування сили. Структура сил, пристосована до відмови доступу повітряного простору, різко знизить примусову міць ВПС США, що матиме серйозні наслідки для стратегічного стримування США.

Основна проблема з відмовою у доступі як стратегією стримування полягає в тому, що немає жодних доказів її ефективності. Бремер та Грико стверджують, що вона може зберегти статус-кво, але побіжний погляд на будь-яку оновлену карту України показує, що вона не втримала Росію від окупації території. Що не менш важливо, Україна не змогла запобігти серйозним збиткам своєї національної інфраструктури та населення.

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Україна продовжує заперечувати анексію Росією чотирьох східних областей країни, а Росія продовжує вести наступальні дії проти України. У найкращому разі протиповітряна оборона утримує Україну в строю, хоча наскільки це пов'язано з умілим використанням протиповітряної оборони Україною, а наскільки з невмілістю Росії у досягненні переваги в повітрі — спірне питання. Якщо припустити, що справа в першому, а не в другому, відмова в доступі до повітряного простору може бути корисним асиметричним підходом, який дозволяє більш слабким союзникам, таким як Тайвань, принаймні гарантувати, що якщо вторгнення почнеться, воно буде довгим, кривавим та важким. Однак війна в Україні свідчить про те, що навіть сили, добре підготовлені для протиповітряної оборони, не можуть повністю запобігти вторгненню, а завзятість Росії в Україні доводить, що, вторгнувшись, реваншистські держави, швидше за все, підуть до кінця заради перемоги, незважаючи на опір слабшого противника, що обороняється.

Інший недолік відмови у доступі полягає в тому, що воно ігнорує центральну роль проектування сили у стратегії національної безпеки США. ВПС забезпечують здатність американських збройних сил проектувати великомасштабну військову міць на міжконтинентальні відстані та проводити операції — здатність, яка необхідна для усунення дисбалансу військової могутності в Індо-Тихоокеанському регіоні та Європі. Проєціювання сили йде пліч-о-пліч з перевагою в повітрі, оскільки без хоча б невеликих, обмежених вікон контролю над повітряним простором неможливо проникнути в повітряний простір противника для швидкого ослаблення сил вторгнення. Відмова у доступі, навпаки, зводить до мінімуму необхідність проектування сили та переваги в повітрі на користь оскарження повітряного простору в оборонній позиції — те, що Бремер та Грико називають "обороною у вертикальній глибині". Така позиція може обійтися дешевше на стадії планування, але вона поступається частиною простору силам вторгнення і робить ставку на те, що дружні сили зможуть розбити агресора у війні на виснаження, яка, зрештою, може виявитися досить дорогою. Такий підхід — не найкраща ставка проти Китаю, який має найбільші у світі збройні сили і активно реалізує свою власну версію війни на виснаження за допомогою роїв безпілотників.

Якщо ВПС відмовляться від акценту на перевагу в повітрі та проектування сили на користь відмови у доступі, такий вибір може серйозно підірвати довіру до американських сил стримування та союзницьких зобов'язань США, і, як наслідок, до сили та впливу США. Навіть українські лідери, які зосереджені на виживанні країни, а не на виконанні глобальних зобов'язань, вже давно визнали стримуючий ефект ведення бою на території супротивника. Вже у квітні 2022 року Київ намагався посилити стримуючий ефект, ведучи бойові дії на території РФ. Україна продовжує просити західних союзників збільшити далекобійну вогневу міць, включаючи безпілотники MQ-1C Gray Eagle, а останнім часом винищувачі F-16 та далекобійну високоточну протитанкову артилерію.

Наразі Київ розробляє та вводить в дію свій власний безпілотник далекого радіусу дії, захищений від електронних атак, щоб протистояти російським засобам ППО. Зі свого боку, Росія також прагне глибше проникнути на спірну українську територію для досягнення своїх військових цілей. В останні місяці Москва задіяла тисячі швидких, низьколітних, далекобійних безпілотників Shahed іранського виробництва, щоб протистояти українській стратегії відмови у доступі до повітряного простору шляхом придушення та виснаження українських ППО. Обидві сторони вважають, що ці дальні удари мають стримувальне значення — навіть символічне. Експерт із Росії Майкл Кофман порівняв удари безпілотників України по російських аеродромах у грудні 2022 року з рейдом Дуліттла на Токіо 18 квітня 1942 року. Хоча ці американські бомбардувальники завдали незначної шкоди, вони продемонстрували, що японська територія теж вразлива для нападу, і згуртували громадську думку США.

[ + – ] ВПС США забезпечують здатність американських збройних сил проєктувати великомасштабну військову міць на міжконтинентальні відстані Фото: US Army

Безпілотні операції ВПС

Відмова у доступі не підходить для ВПС США, тому немає причин думати, що українські концепції та операції з безпілотниками автоматично застосовуються до американських стратегічних вимог чи оперативних потреб. Щоб зміцнити бойовий авторитет ВПС, відомство має й надалі покладатися на свої передові бази для проектування сили та завоювання переваги у повітрі. Оскільки бюджетний тиск призвело до скорочення кількості цих систем, ВПС також мають придбати більш доступні масові засоби для конфлікту, в якому рівень бойових втрат може зрівнятися з Другою світовою війною.

Аналіз, проведений ВПС США, корпорацією RAND та нашим Центром досліджень БПЛА та автономних систем Інституту Мітчелла, показує, що велика кількість недорогих безпілотників може відіграти вирішальну роль у зниженні ризику для місій ВПС та значному підвищенні вартості агресії для рівних супротивників. Але цим безпілотникам необхідні відповідні живучість, дальність, датчики та корисне навантаження для того, щоб зробити свій внесок у кампанію з тупого та утримання.

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Мабуть, найважливішою характеристикою безпілотників ВПС наступного покоління буде живучість. Безпілотники нового покоління повинні будуть діяти всередині ворожої китайської території, щоб виявляти сили вторгнення і знищувати цілі, вивільняючи передові літаки, що пілотуються, для завдання масованого вогневого удару.

Безпілотники, які не залежать від злітно-посадкової смуги, що запускаються з ракет, або безпілотники, здатні діяти з більш коротких цивільних злітно-посадкових смуг або ґрунтових доріг, забезпечують можливість розосередження від основних оперативних баз, які, ймовірно, стануть цілями китайських авіаційних та ракетних атак. Дрони також потребують живучості в повітрі, що може бути досягнуто двома способами. Один із способів полягає у використанні недорогих безпілотників, що витрачаються, щоб їх можна було легко замінити; Україна прийняла цей підхід, як і ВПС США, яким потрібна доступна маса для поповнення парку літаків, що пілотуються.

Інший варіант — створювати безпілотники з характеристиками, які ускладнюють їхнє виявлення. Низька помітність особливо важлива, якщо безпілотник несе цінні датчики або корисні навантаження, які повинні дожити до мети, або якщо безпілотник супроводжує пілотовані літаки, яким необхідно зберегти елемент раптовості.

Дальність — ще один важливий фактор. В Україні військові та комерційні безпілотники малої дальності довели свою ефективність для наведення артилерії та деяких прямих атак на лінії фронту. Але між Тайванем і Китаєм знаходиться 160 кілометрів океану — Тайванська протока, і ракетні загрози американським авіабазам вимагатимуть базування безпілотників на Японських островах або, можливо, на Філіппінах. Згідно з дослідженнями Інституту Мітчелла, для ефективного виконання місії в межах першого острівного ланцюга безпілотникам може знадобитися мінімальна дальність у 1000 морських миль або більше. Це набагато далі, ніж 100 морських миль дальності Bayraktar TB2 або 46 хвилин польоту дрону DJI.

Безпілотники ВПС також потребують відповідного корисного навантаження. Бремер та Грико припускають, що "простої загрози" зіткнення може бути достатньо, щоб утримати передові літаки супротивника від вторгнення в повітряний простір, насичений безпілотниками. Але ВПС США не варто на це ставити. Безпілотники повинні не просто бути у повітрі; їм потрібні недорогі сенсори виявлення цілей. Як озброєні безпілотники, так і баражуючі боєприпаси можуть допомогти забезпечити обсяг вогню, необхідний для знищення китайських сил вторгнення.

Вимога забезпечити масовість в інтенсивному просторі бойових дій створить нові проблеми як операцій з безпілотниками, так логістики. Безпілотники України отримують команди від своїх операторів через радіокерування чи супутниковий зв'язок. Безпілотники наступного покоління ВПС мають стати більш незалежними від людського контролю, використовуючи автономність для прискорення прийняття рішень, зниження залежності від вразливих систем зв'язку та зменшення навантаження на людей-операторів. Запуск великої кількості безпілотників у західній частині Тихого океану також є серйозною логістичною проблемою для американських сил, що діють далеко від рідної території. І, звичайно, всі ці безпілотні технології повинні підтримуватись програмним забезпеченням, яке може швидко розвиватися, оскільки як США, так і Росія змагаються у вдосконаленні своїх можливостей щодо глушення чи збивання безпілотників у міру розвитку конфлікту.

Створення безпілотників нового покоління для конфлікту великих держав

Для надійного запобігання китайському вторгненню на Тайвань необхідно створити сили світового класу для швидкого придушення вторгнення, а не створювати армію дешево і з самого початку планувати затяжну, криваву боротьбу. Звичайно, безпілотникам ВПС не потрібні такі ж далекобійні та проникливі можливості, як їх передовим пілотованим літакам. Основна перевага будь-якої безпілотної технології полягає в тому, що вона здатна знизити витрати людських та фінансових ресурсів та навіть політичні витрати.

Впровадження бойових безпілотників нового покоління та інших інноваційних повітряних і морських технологій, які не змінили співвідношення витрат на користь США, стало б величезним недоглядом. Але імператив створення великого парку недорогих безпілотників має бути збалансований зі стратегічними та оперативними вимогами, які стоять перед ВПС США в Індо-Тихоокеанському регіоні, які виглядають зовсім інакше, ніж ті, з якими стикаються українці.

Про автора

Кейтлін Лі очолює Центр вивчення БПЛА та автономності в Інституті аерокосмічних досліджень імені Мітчелла.