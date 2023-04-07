"Надамо посильну підтримку": Анкара виступає за якнайшвидші мирні переговори щодо України

За словами міністра Мевлюта Чавушоглу, турецькі дипломати контактують з обома ворогуючими сторонами, щоб просунути діалог.

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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим 7 квітня заявив, що Анкара виступає за якомога швидке припинення війни в Україні шляхом переговорів. Про це повідомляє канал CNN Turk.

"Ми обговорили регіональні питання і головним питанням була Україна. Ми заявили, що війна має бути припинена шляхом переговорів якнайшвидше, і підтвердили, що Туреччина готова в цьому надати посильну підтримку", — заявив глава турецької дипломатії.

Зі слів міністра, Туреччина активно контактує з обома сторонами, аби просунути можливість діалогу.

Напередодні зустрічі з російським колегою Чавушоглу зазначив, що в Анкарі стурбовані підготовкою збройних сил протиборчих сторін до наступу на фронтах найближчим часом. У зв'язку з цим міністр заявив, що турецька сторона продовжить зусилля щодо встановлення миру шляхом забезпечення територіальної цілісності України.

"Ми також стурбовані цим, і ми продовжимо наші зусилля щодо досягнення міцного миру шляхом забезпечення кордону та територіальної цілісності України та закликаємо якнайшвидше сісти за стіл переговорів", — заявив глава МЗС 5 квітня.

У свою чергу, Сергій Лавров озвучив умови Кремля щодо можливих переговорів. За його словами, Москва не відмовляється від переговорного процесу, проте при цьому мають бути враховані "законні інтереси Росії", зокрема щодо відносин з НАТО.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі з французьким президентом голова КНР Сі Цзіньпін 6 квітня заявив, що сподівається на якнайшвидше відновлення мирних переговорів і на те, що буде знайдено політичне рішення щодо українського питання.