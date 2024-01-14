ПТСР і нова рідня: як склалась доля Богдана з Бахмута, який бачив смерть батьків, — ЗМІ (відео)

Хлопчик пів року прожив у сім'ї і його психічний стан погіршився, розповіла психологиня. Тепер він має нову родину, яка подарувала йому гарний настрій на новорічні свята.

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Дев'ятирічний Богдан, якого у жовтні 2022 року поліцейські вивезли з Бахмута, пройшов тривалу реабілітацію у Іспанії, оскільки страждав від постравматичного стресового розладу (ПТСР). Хлопчик спершу жив у родичів, але потім опинився у новій родині, яка наприкінці 2023 року влаштувала йому яскраве святкування Нового року. Про те, як склалась доля Богдана, розповіли журналісти ТСН у репортажі, розміщеному на Youtube-порталі телеканалу.

У репортажі ідеться про хлопчика з Бахмута — що саме сталось восени 2022 року, про його порятунок поліцейськими з підрозділу "Білі Янголи" та про етапи реабілітації дитини.

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Після того, як восьмирічного хлопчика вивезли з міста на Донеччині, яке перебувало під бомбардуваннями росіян, він опинився в Іспанії. В Іспанії було створено спеціальний табір для дітей, які постраждали від вторгнення РФ, пояснили журналісти. Тут з ним працювала психологиня і засновниця табору Оксана Лебедєва — порадила медійникам просто слухати розповідь дитини і ні про що не запитувати.

Богдан розповів, як побачив тіла матері та вітчима, убитих російським снарядом. Дитина знепритомніла від побаченого — процитували журналісти слова дитини.

"Я побіг до тата і мами. Подивися на них і знепритомнів. Для мене мама була найріднішою", — сказав хлопчик.

За словами Лебедєвої, перебування у мирному оточенні дало результат — Богдан "відгорював", навіть почав посміхатись, перестав боятись польоту літаків.

Після повернення в Україну дитина певний час проживала разом з родичами вітчима, ідеться у репортажі. На думку психологині, він не отримав там достатньої підтримки, тому що почав страждати від посилення симптомів ПТСР.

"Він потрапив до нас спершу після втрати і було діагностовано за шкалою стресового розладу, наприклад, 16. Потім він потрапив на пів року у середовище, яке не підтримує, а травмує. Коли за пів року вдалося знов його забрати в інтенсив, то ми вже діагностували його з тією ж самою шкалою як 37".

Через пів року дитину передали іншій сім'ї — киянам Альоні та Андрію. Прізвища людей не вказані, але зазначається, що прийомна матір займається музикою, а прийомний батько — травматолог.

Тепер Богдану 9 років і він повторно пішов у перший клас, розповіли журналісти. Хлопчик мріє про те, як стане пілотом, бажає "повернення мами" і молиться, "щоб позбутись поганих думок".

На відео, опублікованому телеканалом, показали, як Богдан відвідав першу у житті ковзанку. Видно, що хлопчик задоволений та усміхається від нових вражень.

Богдан з Бахмута — деталі

Зазначимо, про порятунок Богдана Фокус розповідав у жовтні 2022 року. 25 жовтня стало відомо, що поліція вивезла з Бахмута дитину, яка бачила тіла загиблих матері та вітчима. Як пояснили знайомі родини, одного дня батьки потрапили під удар снаряда ЗС РФ — загинули від осколкових поранень. Хлопчик спершу перебував у сусідів, але коли почув про трагедію, схопив велосипед і рушив на місце удару. Про наявність сироти дізнались "Білі Янголи" — вони його вивезли з місць бойових дій.

Богдан опинився у родині колишньої дружини вітчима, за кілька днів повідомили медіа. Поруч з ним було ще троє дітей: були сподівання, що це допоможе йому пережити втрату.

Бої під Бахмутом тривали більш як пів року — з осені 2022 року по травень 2023 року. У боях брали участь найманці ПВК "Вагнер", які продавлювали лінію оборони за допомогою потужних артилерійських ударів по населеному пункту. Відео з окупованого росіянами міста показують цілі вулиці багатоквартирних будинків, зруйнованих внаслідок дій ЗС РФ.

У січні 2023 року бойові дії під Бахмутом тривають. Згідно з даними аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни тиснуть на північному та південному флангах — біля Богданівки та Кліщіївки. Експерти також прогнозують, що незабаром ЗСУ мають почати оборонну операцію в містечку Часів Яр, розташованому за 7-8 км від західної околиці Бахмуту.