День народження Буданова: які спецоперації ексглави ГУР коштували РФ $2 млрд (відео)

4 січня 2025 року відзначає 39-й день народження новий глава офісу президента та екскерівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. У публічному просторі це ім’я пролунало у серпні 2020 року, а перед цим про нього дізнались через рейд в окупований Крим. Від початку великої війни офіцер проводив не менш ризиковані спецоперації, які шкодили росіянам. Які найдорожчі для РФ спецоперації реалізував Буданов та спецпідрозділи ГУР у 2025 році?

Після вторгнення РФ у лютому 2022 року спецпідрозділи ГУР брали участь у боях за аеродром в Гостомелі, влаштовували рейди в оточений Маріуполь, захоплювали "вишки Бойка", атакували Кримський міст, флот ЗС РФ та російських генералів, викрадали вертоліт Мі-8 з запчастинами для літаків. З нагоди 39 дня народження Буданова Фокус вирішив порахувати втрати Росії від діяльності ГУР у 2025 році та впорядкував ці втрати за зростанням.

Інформація про діяльність Буданова на посту глави ГУР з'являлась протягом 2025 року і на початку 2026. Є одноразова операція з порятунку командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Дениса Капустіна з позивним WhiteRex: за неї росіяни заплатили один раз і відразу всю суму. Решта втрат РФ — ціна ударів, які тривали протягом року.

Операція WhiteRex — 500 тис. дол.

Операція з порятунку WhiteRex — на третьому місці за розміром витрат РФ. 27 грудня ГУР повідомила про загибель командира РДК Капустіна. В лаконічній заяві ішлося про те, що російський доброволець потрапив під удар дрона на Запорізькому напрямку. Відомство запевнило, що деталі удару встановлюються: іншої інформації не було. Тим часом побратими з РДК заявили, що боротимуться з Кремлем і після смерті командира.

1 січня з'ясувалось, що насправді WhiteRex живий. Як пояснили розвідники, росіяни замовили замах на добровольця і ГУР зімітувало його загибель. 2 січня з'явився запис FPV-дрона та розвідувального БпЛА з "доказами" удару по Капустіну. Кирило Буданов прийняв звіт "Спецпідрозділу Тимура", які влаштували спецоперацію, та привітав Капустіна з поверненням до служби.

Москва сплатила 500 тис. дол. за фейкове відео зі "загибеллю Капустіна", повідомили українські розвідники.

Авіація РФ, яка потрапила під атаки ГУР, — 250 млн дол.

Удари по авіації РФ в Криму — друге місце за ціною для РФ. Головне управління розвідки знищувало російські військові літаки на аеродромах та у польоті, ідеться у серії звітів відомства у 2025 році. Фокус писав про атаки ГУР, які відбулись травні, вересні та грудні.

Травень 2025 року — морські дрони Magura спецпідрозділу Group 13 вперше в історії знищили два винищувачі ЗС РФ Су-30 над Чорним морем. Удар завдали зенітними ракетами AIM-9 Sidewinder, встановленими на катерах, які керувались операторами з відстані у сотні кілометрів. Завдяки спецоперації ГУР і дронів Magura Росія втратила військову техніку сумарно на 100 млн дол.

Вересень 2025 року — атаки на аеродром в окупованому Криму. Спецоперацію провели бійці спецпідрозділу "Примари", які пошкодили літаки-амфібії Бе-12 "Чайка", які полювали на українські морські дрони, та вертоліт Мі-8, який, серед іншого, також застосовували для відбиття повітряних ударів СОУ. Вартість Бе-12 не відома, але аналітики порталу Defense Expess зауважили, що таких апаратів у РФ залишилось близько 4-5. Вартість вертольота Мі-8, втраченого ЗС РФ — близько 17 млн дол. Ще одна вереснева спецоперація — атака на військово-транспортні літаки Ан-26, кожен з яких може коштувати близько 500-700 тис. дол. Сумарні вересневі втрати РФ — близько 18 млн дол.

Грудень 2025 року — ГУР провело спецоперацію на авіабазі в Липецьку. Відомство повідомило про диверсію, яку вчинив агент української розвідки: підпалив два літаки ЗС РФ — Су-30 (за 50 млн дол.) та Су-27 (40 млн дол.). Крім того, безпілотники атакували авіабазу в Криму та влучили по двох винищувачах МіГ-29 (25 млн дол. за кожен). Цього ж місяця — удар по ще одному Ан-26. Сумарні втрати РФ — 141 млн дол.

Орієнтовні втрати РФ у 2025 році через удари ГУР, очолюваного Будановим, — близько 259 млн дол.

Удари в Чорному морі й на фронті — 2,25 млрд дол.

Удари в Чорному морі й на фронті — на першому місці за розміром втрат РФ.

Протягом 2025 року ГУР регулярно звітувало про атаки дронів різних типів на військові об'єкти ЗС РФ в окупованому Криму, в Чорному морі та на лінії фронту. У Telegram-каналі Департаменту активних дій ГУР МО 31 грудня опублікували підсумки річної роботи. З'ясувалось, що провели 75 спецоперацій, — тобто по 1-2 спецоперації кожного тижня 2025 року. Завдяки влучній роботі дронів різних типів вдалось підірвати близько 1725 од. військової техніки ЗС РФ, серед них — 25 РЛС, 130 — засобів РЕБ. Разом з кінетичними ударами по цілях відбувались кібератаки, ідеться у дописі: деталі не уточнюються.

Кирило Буданов і спецоперація ГУР - диверсія на кільцевому паливопроводі під Москвою

Сумарні втрати РФ від спецоперацій бійців ГУР МОУ — 2,25 млрд дол., з них третина (660 млн дол.) — це втрати РФ завдяки кіберопераціям, а десята частина — удари по російській авіації. Можна порахувати, що вартість ударів української розвідки по російській військовій техніці (без кібероперацій та авіації) — 1,34 млрд дол.

Зазначимо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення генерал-лейтенанта Кирила Буданова главою офісу президента. При цьому ГУР Міноборони має очолити глава Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

