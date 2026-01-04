День рождения Буданова: какие спецоперации экс-главы ГУР стоили РФ $2 млрд (видео)

4 января 2025 года отмечает 39-й день рождения новый глава офиса президента и экс-руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. В публичном пространстве это имя прозвучало в августе 2020 года, а перед этим о нем узнали из-за рейда в оккупированный Крым. С начала большой войны офицер проводил не менее рискованные спецоперации, которые вредили россиянам. Какие самые дорогостоящие для РФ спецоперации реализовал Буданов и спецподразделения ГУР в 2025 году?

После вторжения РФ в феврале 2022 года спецподразделения ГУР участвовали в боях за аэродром в Гостомеле, устраивали рейды в окруженный Мариуполь, захватывали "вышки Бойко", атаковали Крымский мост, флот ВС РФ и российских генералов, похищали вертолет Ми-8 с запчастями для самолетов. По случаю 39 дня рождения Буданова Фокус решил посчитать потери России от деятельности ГУР в 2025 году и упорядочил эти потери по возрастанию.

Информация о деятельности Буданова на посту главы ГУР появлялась в течение 2025 года и в начале 2026. Есть одноразовая операция по спасению командира Российского добровольческого корпуса (РДК) Дениса Капустина с позывным WhiteRex: за нее россияне заплатили один раз и сразу всю сумму. Остальные потери РФ — цена ударов, которые продолжались в течение года.

Операция WhiteRex — 500 тыс. дол.

Операция по спасению WhiteRex — на третьем месте по размеру расходов РФ. 27 декабря ГУР сообщила о гибели командира РДК Капустина. В лаконичном заявлении говорилось, что российский доброволец попал под удар дрона на Запорожском направлении. Ведомство заверило, что детали удара устанавливаются: другой информации не было. Между тем собратья из РДК заявили, что будут бороться с Кремлем и после смерти командира.

1 января выяснилось, что на самом деле WhiteRex жив. Как пояснили разведчики, россияне заказали покушение на добровольца и ГУР сымитировало его гибель. 2 января появилась запись FPV-дрона и разведывательного БПЛА с "доказательствами" удара по Капустину. Кирилл Буданов принял отчет "Спецподразделения Тимура", которые устроили спецоперацию, и поздравил Капустина с возвращением к службе.

Москва заплатила 500 тыс. долл. за фейковое видео с "гибелью Капустина", сообщили украинские разведчики.

Авиация РФ, попавшая под атаки ГУР, — 250 млн дол.

Удары по авиации РФ в Крыму — второе место по цене для РФ. Главное управление разведки уничтожало российские военные самолеты на аэродромах и в полете, говорится в серии отчетов ведомства в 2025 году. Фокус писал об атаках ГУР, которые произошли в мае, сентябре и декабре.

Май 2025 года — морские дроны Magura спецподразделения Group 13 впервые в истории уничтожили два истребителя ВС РФ Су-30 над Черным морем. Удар нанесли зенитными ракетами AIM-9 Sidewinder, установленными на катерах, которые управлялись операторами с расстояния в сотни километров. Благодаря спецоперации ГУР и дронов Magura Россия потеряла военную технику суммарно на 100 млн долл.

Сентябрь 2025 года — атаки на аэродром в оккупированном Крыму. Спецоперацию провели бойцы спецподразделения "Призраки", которые повредили самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка", которые охотились на украинские морские дроны, и вертолет Ми-8, который, среди прочего, также применяли для отражения воздушных ударов СОУ. Стоимость Бе-12 не известна, но аналитики портала Defense Expess отметили, что таких аппаратов в РФ осталось около 4-5. Стоимость вертолета Ми-8, потерянного ВС РФ — около 17 млн долл. Еще одна сентябрьская спецоперация — атака на военно-транспортные самолеты Ан-26, каждый из которых может стоить около 500-700 тыс. долл. Суммарные сентябрьские потери РФ — около 18 млн долл.

Декабрь 2025 года — ГУР провело спецоперацию на авиабазе в Липецке. Ведомство сообщило о диверсии, которую совершил агент украинской разведки: поджег два самолета ВС РФ — Су-30 (за 50 млн долл.) и Су-27 (40 млн долл.). Кроме того, беспилотники атаковали авиабазу в Крыму и попали по двум истребителям МиГ-29 (25 млн долл. за каждый). В этом же месяце — удар по еще одному Ан-26. Суммарные потери РФ — 141 млн долл.

Ориентировочные потери РФ в 2025 году из-за ударов ГУР, возглавляемого Будановым, — около 259 млн долл.

Удары в Черном море и на фронте — 2,25 млрд дол.

Удары в Черном море и на фронте — на первом месте по размеру потерь РФ.

В течение 2025 года ГУР регулярно отчитывалось об атаках дронов различных типов на военные объекты ВС РФ в оккупированном Крыму, в Черном море и на линии фронта. В Telegram-канале Департамента активных действий ГУР МО 31 декабря опубликовали итоги годовой работы. Выяснилось, что провели 75 спецопераций, — то есть по 1-2 спецоперации каждую неделю 2025 года. Благодаря точной работе дронов различных типов удалось взорвать около 1725 ед. военной техники ВС РФ, среди них — 25 РЛС, 130 — средств РЭБ. Вместе с кинетическими ударами по целям происходили кибератаки, говорится в заметке: детали не уточняются.

Кирилл Буданов и спецоперация ГУР — диверсия на кольцевом топливопроводе под Москвой

Суммарные потери РФ от спецопераций бойцов ГУР МОУ — 2,25 млрд долл., из них треть (660 млн долл.) — это потери РФ благодаря кибероперациям, а десятая часть — удары по российской авиации. Можно посчитать, что стоимость ударов украинской разведки по российской военной технике (без киберопераций и авиации) — 1,34 млрд долл.

Отметим, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении генерал-лейтенанта Кирилла Буданова главой офиса президента. При этом ГУР Минобороны должен возглавить глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

