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Зеленский подтвердил, что я не сделал ничего плохого Украине, – Трамп

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Фото: nbcnews.com
Фото: nbcnews.com

"Если радикальные левые демократы при своем уме, а это не так, то дело было бы закрыто!" – заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Трамп не сделал ничего плохого Украине.

Об этом президент США написал в Twitter.

"Горячая новость: президент Украины снова заявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины, нашего общения и звонков. Если радикальные левые демократы при своем уме, а это не так, то дело было бы закрыто!" – заявил Трамп.

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Госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что администрации Трампа тяжело работает, чтобы оказать помощь Украине.

"Мы поддерживаем народ Украины и их способность себя защитить. Я горжусь тем, что мы делаем. Я вполне понимаю, что президент Зеленский хотел бы больше и быстрее. Я это понимаю. Однако эта администрация усердно работает для оказания помощи украинской обороне", – заявил Помпео, передает Голос Америки.

Как ранее сообщал Фокус:

  • На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.