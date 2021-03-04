В Конституционном суде поругались судьи из-за места Тупицкого

Место отстраненного главы КСУ решил занять его заместитель, но это не понравилось одному из судей.

В Конституционном суде произошла перепалка из-за места отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого между замглавы КСУ Сергеем Головатым и судьей Александром Литвиновым. Об этом сообщает Укринформ.

"Сергей Петрович, у нас что изменилась схема рассадки в зале?" — спросил Литвинов. "Я оставлю этот вопрос без ответа", — парировал Головатый. "Займите тогда свое место", — продолжал Литвинов, на что Головатый не ответил.

Литвинов требовал, чтобы Головатый сел на свое место, добавив, что не было специального заседания, на котором бы назначили его главой КСУ. Но Головатый оставил требование Литвинова без внимания и продолжал вести заседание суда.

Напомним, 7 октября 2020 года в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого в конце декабря он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным". А сам Тупицкий, по словам его коллеги по КСУ, несмотря на запрет продолжил ходить на работу.

3 февраля Верховный суд объяснил, что отказал в открытии дела касательно указа Зеленского, которым президент на 2 месяца отстранил главу КСУ от исполнения обязанностей, из-за того, что Тупицкий поставил вопрос касательно неконституционности распоряжения президента Украины, а подобные дела рассматриваются исключительно Конституционным судом.

Напомним, Фокус собрал все, что известно о главе КСУ Тупицком, в отдельном материале. Конституционный суд Украины долгое время существовал как бы незаметно для обывателя: все знали, где он находится, и новости о принятых решениях иногда появлялись в СМИ. Однако все изменилось после 27 октября 2020 года. Тогда судьи КСУ решили, что открытые электронные декларации неконституционны, как и некоторые полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции.