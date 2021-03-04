У Конституційному суді посварилися судді через місце Тупицького

Місце відстороненого голови КСУ вирішив зайняти його заступник, але це не сподобалося одному із суддів.

У Конституційному суді сталася перепалка через місце відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького між замісником голови КСУ Сергієм Головатим і суддею Олександром Литвиновим. Про це повідомляє Укрінформ.

"Сергій Петрович, у нас що змінилася схема розсадження в залі?" — запитав Литвинов. "Я залишу це питання без відповіді", — парирував Головатий. "Займіть тоді своє місце", — продовжував Литвинов, на що Головатий не відповів.

Литвинов вимагав, щоб Головатий сів на своє місце, додавши, що не було спеціального засідання, на якому б призначили його головою КСУ. Але Головатий залишив вимогу Литвинова без уваги і продовжував вести засідання суду.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2020 року в КСУ прийняли рішення, яке скасовує статтю про незаконне збагачення. Через це була заблокована робота НАПКА і визначили переможців на місцевих виборах. Після цього президент Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку рішенням КСУ. Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо ситуації з КСУ.

Після цього нардепи проголосували за повернення кримінальної відповідальності і відновили повноваження НАПКА.

Повідомлялося, що Зеленський, скликав засідання РНБО, на якому обговорив ситуацію з Конституційним судом. Після цього в кінці грудня він видав указ, яким відсторонив Тупицького з посади на два місяці. Конституційний суд відповів заявою, назвавши указ "нікчемним". А сам Тупицький, за словами його колеги по КСУ, незважаючи на заборону, продовжив ходити на роботу.

3 лютого Верховна суд пояснив, що відмовив у відкритті справи щодо указу Зеленського, яким президент на 2 місяці відсторонив голову КСУ від виконання обов'язків, через те, що Тупицький поставив питання щодо неконституційності розпорядження президента України, а подібні справи розглядаються винятково Конституційним судом.

Нагадаємо, що Фокус зібрав усе, що відомо про голову КСУ Тупицького, в окремому матеріалі. Конституційний суд України довгий час існував наче непомітно для обивателя: усі знали, де він перебував, і новини про прийняті рішення іноді з'являлися в ЗМІ. Однак усе змінилося після 27 жовтня 2020 року. Тоді судді КСУ вирішили, що відкриті електронні декларації неконституційні, як і деякі повноваження Національного агентства з попередження корупції.