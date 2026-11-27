Президент Владимир Зеленский не стал прямо отвечать, знаком ли он с загадочным "Вовой", о котором упоминается в записях по делу Тимура Миндича. Вместо этого он заявил, что НАБУ и САП публично подтвердили отсутствие вопросов к нему.

Во время интервью журналистка Сара Рейнсфорд спросила Владимира Зеленского об упоминании некоего "Вовы" в записях, связанных с коррупционным делом "Мидас". Она пояснила, что этот вопрос ей поручили задать коллеги, поскольку украинские журналисты ранее не имели возможности обратиться к президенту с ним. В ответ Зеленский предложил адресовать вопрос антикоррупционным органам. Об этом говорится в интервью BBC.

В ответ Зеленский не стал прямо подтверждать или опровергать знакомство с человеком, о котором шла речь. Вместо этого он предложил обратиться за разъяснениями в антикоррупционные органы.

"Вы можете обратиться к антикоррупционным органам. Они публично заявили, что у них ко мне нет вопросов. Думаю, это и есть ответ", — заявил глава государства.

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Вопрос о "Вове" прозвучал в ходе разговора о борьбе с коррупцией в Украине и возможном давлении на антикоррупционные структуры. Журналистка также напомнила о заявлениях руководителя САП относительно давления со стороны спецслужб и спросила, может ли президент вмешаться в ситуацию.

Зеленский подчеркнул, что НАБУ и САП являются независимыми органами, поэтому он не может вмешиваться в их работу. В то же время президент заверил, что поддерживает антикоррупционные ведомства и поддерживает связь с их представителями.

Он также признал, что в отношении отдельных сотрудников спецслужб имеются вопросы, а в отношении некоторых из них проводятся проверки и расследования. По словам президента, часть сотрудников уже уволена. Если нарушения подтвердятся, виновные должны будут ответить перед законом.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина продолжает борьбу с коррупцией даже в условиях полномасштабной войны. Он отверг предположение о том, что страна проигрывает эту борьбу, и подчеркнул важность работы независимых антикоррупционных институтов.

Дело Тимура Миндича — основные события

11 ноября 2026 года НАБУ сообщило о предъявлении подозрений семерым участникам коррупционной схемы в "Энергоатоме". По версии следствия, организатором группировки был бизнесмен Тимур Миндич.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в расследовании по делу о коррупции в энергетической сфере.

17 ноября журналисты "Громадского" выяснили, что мать Тимура Миндича приобрела три квартиры в Киеве в период с 2020 по 2023 год.

22 ноября Министерство внутренних дел объявило Тимура Миндича и Александра Цукермана в розыск в рамках дела "Энергоатома".

25 ноября в НАБУ сообщили, что Миндич покинул Украину за несколько часов до начала обысков, которые состоялись 10 ноября.

На следующий день народный депутат Ярослав Железняк обнародовал информацию о досье на украинских чиновников, которые собирали люди Миндича. По словам парламентария, в так называемых бэк-офисах бизнесмена хранилось 527 таких материалов.

26 января 2026 года Тимур Миндич был объявлен в международный розыск через Интерпол.

26 февраля директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что фигурантов дела "Мидас" могли заранее предупредить о слежке со стороны детективов.

27 февраля Миндич поговорил по телефону с народным депутатом Алексеем Гончаренко. В ходе разговора бизнесмен заявил, что, несмотря на введенные санкции, по-прежнему считает Владимира Зеленского своим другом. Также он пояснил, что не возвращается в Украину из-за отсутствия, по его мнению, честного расследования.

Тем временем журналист "Украинской правды" Михаил Ткач после двух с половиной недель поисков в Тель-Авиве и Герцлии обнаружил Миндича в Израиле. Бизнесмен прокомментировал расследование НАБУ и САП и заявил, что из него сделали "козла отпущения".

31 марта 2026 года НАБУ объявило о намерении добиваться экстрадиции Тимура Миндича и Александра Цукермана из Израиля. С этой целью бюро направило официальный запрос в Министерство юстиции Израиля.

Александр Цукерман, которого в записях НАБУ называют "Шугарменом", также находится в Израиле. В комментарии журналистам он заявил, что готов вернуться в Украину, когда наступит подходящий момент. В то же время он назвал ложными обвинения в причастности к коррупционной схеме в энергетике.