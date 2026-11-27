Президент Володимир Зеленський не став прямо відповідати, чи знайомий із загадковим "Вовою", якого згадують на записах у справі Тимура Міндіча. Натомість він заявив, що НАБУ та САП публічно підтвердили відсутність запитань до нього.

Під час інтерв'ю журналістка Сара Рейнсфорд запитала Володимира Зеленського про згадку певного "Вови" на записах, пов'язаних із корупційною справою "Мідас". Вона пояснила, що це запитання їй доручили поставити колеги, оскільки українські журналісти раніше не мали нагоди звернутися до президента з ним. У відповідь Зеленський запропонував адресувати запитання антикорупційним органам. Про це йдеться в інтерв'ю BBC.

У відповідь Зеленський не став прямо підтверджувати або заперечувати знайомство з людиною, про яку йшлося. Натомість він запропонував звернутися за роз'ясненнями до антикорупційних органів.

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"Ви можете запитати антикорупційні інституції. Вони публічно сказали, що не мають до мене запитань. Думаю, це і є відповідь", — заявив глава держави.

Питання про "Вову" пролунало під час розмови про боротьбу з корупцією в Україні та можливий тиск на антикорупційні структури. Журналістка також нагадала про заяви керівника САП щодо тиску з боку спецслужб і запитала, чи може президент втрутитися в ситуацію.

Зеленський наголосив, що НАБУ та САП є незалежними органами, тому він не може втручатися в їхню роботу. Водночас президент запевнив, що підтримує антикорупційні установи та спілкується з їхніми представниками.

Він також визнав, що до окремих співробітників спецслужб є запитання, а щодо деяких із них проводять перевірки та розслідування. За словами президента, частину людей уже звільнили. Якщо порушення підтверджуються, винні мають відповідати перед законом.

Окремо Зеленський заявив, що Україна продовжує боротьбу з корупцією навіть під час повномасштабної війни. Він відкинув припущення, що країна програє цю боротьбу, та наголосив на важливості роботи незалежних антикорупційних інституцій.

Справа Тимура Міндіча — головні події

11 листопада 2026 року НАБУ повідомило про підозри сімом учасникам корупційної схеми в "Енергоатомі". За версією слідства, організатором угруповання був бізнесмен Тимур Міндіч.

13 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є фігурантами розслідування щодо корупції в енергетичній сфері.

17 листопада журналісти "Громадського" з'ясували, що мати Тимура Міндіча придбала три квартири в Києві протягом 2020–2023 років.

22 листопада Міністерство внутрішніх справ оголосило Тимура Міндіча та Олександра Цукермана в розшук у межах справи "Енергоатома".

25 листопада в НАБУ розповіли, що Міндіч залишив Україну за кілька годин до початку обшуків, які відбулися 10 листопада.

Наступного дня народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив відомості про досьє на українських чиновників, які збирали люди Міндіча. За словами парламентарія, у так званих бек-офісах бізнесмена зберігалося 527 таких матеріалів.

26 січня 2026 року Тимура Міндіча оголосили в міжнародний розшук через Інтерпол.

26 лютого директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що фігурантів справи "Мідас" могли заздалегідь попередити про стеження детективів.

27 лютого Міндіч поспілкувався телефоном із народним депутатом Олексієм Гончаренком. Під час розмови бізнесмен заявив, що, попри запроваджені санкції, досі вважає Володимира Зеленського своїм другом. Також він пояснив, що не повертається в Україну через відсутність, на його думку, чесного розслідування.

Тим часом журналіст "Української правди" Михайло Ткач після двох із половиною тижнів пошуків у Тель-Авіві та Герцлії знайшов Міндіча в Ізраїлі. Бізнесмен прокоментував розслідування НАБУ та САП і заявив, що з нього зробили "цапа-відбувайла".

31 березня 2026 року НАБУ оголосило про намір домагатися екстрадиції Тимура Міндіча та Олександра Цукермана з Ізраїлю. З цією метою бюро направило офіційний запит до Міністерства юстиції Ізраїлю.

Олександр Цукерман, якого на записах НАБУ називають "Шугарменом", також перебуває в Ізраїлі. У коментарі журналістам він заявив, що готовий повернутися в Україну, коли настане відповідний час. Водночас звинувачення у причетності до корупційної схеми в енергетиці він назвав неправдивими.