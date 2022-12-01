Защитить острова. Чему война на Фолклендах учит морских пехотинцев?

Есть тревожные параллели между операцией Corporate, победой Великобритании в ее экспедиционной операции по отвоеванию Фолклендов у Аргентины и проблемами, связанными с защитой Тайваня от Китая.

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Как не позволить ревизионистской автократии вторгнуться на соседний остров? Если вторжение произойдет на берегах этой страны, как заставить противника с его численным превосходством на месте отступить, действуя в сотнях или даже тысячах километров от основных логистических центров? В 1982 году британцам пришлось решать именно эту проблему, когда военная хунта Аргентины вторглась на Фолклендские острова после многолетних претензий на суверенитет над британской заморской территорией.

Фокус перевел новый текст Нолана Винлена посвященный урокам войны на Фолклендских островах.

Корпус морской пехоты США сделал своим приоритетом решение проблемы усиления соперничества между великими державами в Индо-Тихоокеанском регионе. Британские войска на Фолклендах действовали примерно так же, как наш командир представляет себе действия морской пехоты в будущем: небольшие формирования, распределенные по обширным морским пространствам, относительно ограниченная поддержка непрямым огнем и ограниченная традиционная ближняя авиационная поддержка. Самолеты с вертикальным взлетом сыграли решающую роль в обеспечении маневренности и материально-технической поддержки Великобритании в Южной Атлантике. Но эти самолеты практически отсутствуют в новых концепциях Корпуса морской пехоты.

Чтобы устранить эти несоответствия, я предлагаю краткий обзор уроков, которые принесла нам операция Corporate, а затем укажу на то, как включить их в концепции морской пехоты, в частности, к максимизации нынешних и будущих возможностей самолетов с вертикальным взлетом.

Операция Corporate: конфликт на Фолклендских островах

2 апреля 1982 года вооруженные силы Аргентины вторглись на британскую территорию Фолклендских островов в Южной Атлантике. Сменявшие друг друга британские администрации пришли к выводу, что любая высадка Аргентины будет означать свершившийся факт, не подлежащий обжалованию. Однако правительство премьер-министра Маргарет Тэтчер быстро взяло на себя обязательство вернуть Фолклендские острова Соединенному Королевству.

В считанные часы была начата операция Corporate, целью которой было вытеснить Аргентину со скалистого архипелага.

Первые военные корабли вышли из британских портов менее чем через три дня после вторжения. Быстро сформированная объединенная оперативная группа преодолела все трудности и прошла более 12800 километров, чтобы к 14 июня окончательно захватить острова. Победа была не гарантирована. С самого момента отплытия оперативной группы не была предвидена необходимость применять авиацию с вертикальным взлетом, а также имели место неоднозначные отношения между командованием и структура сил, в которой амфибийным операциям отводилась второстепенная роль.

[ + – ] Правительство Маргарет Тэтчер быстро взяло на себя обязательство вернуть Фолклендские острова Соединенному Королевству

Британская оперативная группа состояла в основном из авианосной боевой группы для установления превосходства в воздухе и на море, а амфибийно-штурмовая группа, в которую входила 3 бригада коммандос, была нацелена на захват островов. Быстрое развертывание британской военно-морской оперативной группы было впечатляющим, но изначально оно проводилось с целью принуждения к политическому урегулированию в надежде, что военное решение не понадобится. Когда британская оперативная группа отплыла из исторических портов сэра Фрэнсиса Дрейка и адмирала лорда Горацио Нельсона, ее материально-технические запасы и оборудование были в основном складированы без учета возможной амфибийной операции.

На острове Вознесения, единственной промежуточной базе, доступной британцам, потребовалась существенная реорганизация материально-технического обеспечения. Использование надводных кораблей для перестановки оборудования не составило бы сложности для Королевского флота, но крутые уклоны, мягкий песок и сильный прибой на пляжах потребовали использовать вертолеты перемещения с корабля на берег. Даже после выгрузки оборудования на острове Вознесения из-за пересеченной местности были необходимы вертолеты для транспортировки вглубь острова. После минимальной передислокации и координации действий штаба оперативная группа направилась к цели, где неумолимый климат и рельеф местности потребуют еще большей авиационной поддержки.

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Противовоздушная оборона оказалась жизненно важным фактором на протяжении всей операции Corporate. Решение о высадке частей 3 бригады коммандос только после того, как авианосная боевая группа установит превосходство в воздухе, в конечном итоге было признано нецелесообразным. Пришлось пойти на риск, связанный с аргентинской авиацией. Аргентина обладала в шесть раз большим количеством самолетов, чем британская оперативная группа, и системы ПВО, имеющиеся на вооружении Королевского флота, не могли обеспечить адекватную защиту войск после высадки на берег.

Наземная система ПВО Rapier была предназначена для снижения риска воздушной атаки при отсутствии превосходства в воздухе. Местность, наиболее подходящая для выполнения этой функции системой Rapier, была недоступна для наземных транспортных средств, а сама система была слишком пересеченной, чтобы нести систему вручную. В результате командир амфибийной боевой группы Майкл Клэпп был вынужден выделить ограниченные средства "для обеспечения "Рапиров" одним вертолетом Sea King для доставки запасов и бензина для их генераторов". Потребность в вертолетах лишь возросла, когда Британия перешла от амфибийной высадки к наступательным операциям на берегу.

География Фолклендских островов ограничивала количество подходящих мест для высадки. Местом высадки был выбран Сан-Карлос-Уотер на северо-западе Восточных Фолклендов.

21 мая высадились первые подразделения 3 бригады коммандос, но наращивание плацдарма затянулось из-за нерешенных проблем с материально-техническим снабжением, а также из-за мер по защите сил, связанных с постоянным перемещением надводных кораблей в Сан-Карлос Уотер и из него. Единственным средством поддержания темпа в этих условиях было постоянное использование вертолетов. С момента первоначальной высадки и до окончательной капитуляции Аргентины 14 июня "вертолеты оставались жизненно важными для логистических операций из-за пересеченной, бездорожной местности Восточного Фолкленда".

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Когда 25 мая ракеты Exocet, выпущенные с воздуха, потопили корабль SS Atlantic Conveyor, все вертолеты, кроме одного, были потеряны, что еще больше осложнило ограниченную мобильность сухопутных войск. Отсутствие сносных дорог для преодоления каменистой болотистой местности привело к тому, что и так дефицитные вертолеты были заняты перевозкой артиллерии и тяжелого оборудования, в то время как британские морские пехотинцы и солдаты были вынуждены маршировать по трудно преодолимой местности. В качестве наглядного примера можно привести тот факт, что для транспортировки одной батареи из шести 105-миллиметровых гаубиц и необходимых боеприпасов потребовалось 82 вылета Sea King. Такое сокращение маневренных средств, несомненно, привело к затягиванию конфликта, поскольку большинство вертолетов было выделено для транспортировки техники, а не личного состава.

[ + – ] География Фолклендских островов ограничивала количество подходящих мест для высадки

Взаимоотношения между командованием межведомственных подразделений и недостаточное обеспечение вертолетами даже для одной бригады стали ощутимой причиной трений по мере роста оперативной группы. Бригада Королевской морской пехоты насчитывала примерно 4600 человек, что, по мнению Министерства обороны, было слишком мало для противостояния 10 тысячам аргентинцев на Фолклендах. С развертыванием 5 пехотной бригады генерал-майор Джереми Мур стал командовать дивизионным штабом в составе оперативной группы. Большинство батальонов этой бригады состояли из солдат, которые распределяли время между оперативной и церемониальной караульной службой, не имея подготовки по амфибийным операциям. Эта дополнительная бригада позволила увеличить общую численность, но привела к запутанным отношениям в командовании, что стало причиной самых больших потерь британских войск со времен Второй мировой войны.

Когда все еще считалось, что политическое решение возможно, было предпринято слишком мало усилий, чтобы определить точную роль 5 пехотной бригады. Ответ на вопрос, что делать с этими войсками, был получен, когда 3 бригада коммандос провела свои первые наступательные действия после высадки на Сан-Карлос Уотер. Первый успех в поселении Гус Грин побудил 2-й батальон парашютно-десантного полка уйти слишком далеко вперед от собственной логистики, что сделало их уязвимыми для атаки противника без возможности быстрого подкрепления.

Плохо продуманная процедура запроса поддержки и отсутствие в штабе амфибийных сил специалистов по вертолетам позволили амбициозному батальону запросить вертолетную поддержку, которая была крайне необходима в других местах. В ответ часть 5 пехотной бригады были высажены в поселениях Блафф-Коув и Фицрой, чтобы облегчить положение изолированных десантников. Из-за неправильного распределения вертолетов для транспортировки этих солдат, несмотря на отсутствие у них амфибийного опыта, потребовались надводные суда. 56-километровый переход на открытых десантных кораблях занял несколько часов, поскольку солдаты подвергались воздействию прохладного климата Южной Атлантики и аргентинской воздушной атаке. На закате 8 июня несколько надводных кораблей были атакованы, корабль LSL Sir Galahad затонул, 51 солдат и матрос погиб и 46 были ранены.

Чтобы лучше понять причину такой трагедии, важно вернуться в прошлое – в годы, непосредственно следующие за Второй мировой войной. В этот период межведомственная конкуренция особенно сильно ударила по Королевскому флоту: в 1966 году была отменена программа обновления авианосцев, а в 1979 году выведен из эксплуатации последний катапультный авианосец Великобритании – HMS Ark Royal. Это имело необратимые последствия для амфибийных возможностей флота в последующие годы. Единственными двумя оставшимися авианосцами, способными выполнять операции с самолетами, были HMS Hermes и HMS Invincible, с маленьких палуб которых вместо вертолетов взлетали "Си Харриеры" вертикального взлета и посадки.

Тэтчер закрепила политику бюджетных ограничений, которые способствовали все более ограниченному взгляду на предназначение Королевского флота. В Белой книге по обороне 1981 года ее правительство рекомендовало вывести все амфибийные суд из эксплуатации к 1984 году. Вера Великобритании в то, что потребность в амфибийных возможностях маловероятна и будет использоваться только как часть более крупной операции НАТО, ухудшила готовность Королевского флота. Два авианосца готовились для продажи иностранным военным, а десантная платформа-док HMS Intrepid уже находилась в процессе вывода из эксплуатации.

К счастью для Великобритании, Аргентина не стала дожидаться полного эффекта от прогнозируемых изменений в британских амфибийных возможностях. Продажу авианосцев отложили, а вывод из эксплуатации HMS Intrepid – отменили для использования связанных с ним десантных кораблей и вертолетов средней грузоподъемности.

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Из нашего времени разрыв между британским и аргентинским потенциалом кажется неизбежным. Однако никакой военный профессионализм не смог бы преодолеть расстояние в 12800 км между Великобританией и Фолклендскими островами без соответствующих средств не только для прибытия на театр военных действий, но и для перемещения войск, припасов и оборудования по негостеприимной местности островов. Если бы конфликт начался на несколько месяцев позже, полное отсутствие амфибийных судов и связанных с ними вертолетов сделало бы невозможным возвращение Фолклендских островов. Многое было написано по поводу удачного выбора времени вторжения до окончательной передачи британских авианосцев. Однако авианосная боевая группа не смогла выполнить свою главную задачу – обеспечить превосходство в воздухе.

В конечном итоге, именно мобильность, обеспеченная вертолетами, позволила вернуть Фолклендские острова под контроль Великобритании.

Выводы для концепции морской пехоты 2030 года

В руководстве по планированию на 2019 год комендант Корпуса морской пехоты изложил амбициозный, но необходимый план по снижению угрозы появления новых равных противников. В течение каждого последующего года его ежегодные обновления плана Force Design 2030 опирались на это изначальное руководство, направляя службу по пути, который напрямую соответствует стратегическим указаниям Белого дома и Министерства обороны.

В основу руководства коменданта легли многочисленные концептуальные документы. Концепция экспедиционных операций на передовых базах направлена на устранение потенциальных преимуществ противника "путем улучшения нашей собственной способности маневрировать и использовать контроль над ключевыми морскими территориями". Учет уроков британского опыта использования вертолетов на Фолклендах имеет решающее значение для того, чтобы Корпус морской пехоты не повторил подобных ошибок при маневрировании и поддержке собственных распределенных сил.

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Очень важно, чтобы авиация с вертикальным взлетом была лучше интегрирована в морскую мобильность. Использование надводных кораблей для высадки личного состава и техники на берег не гарантировано. Художественные рендеры концептуальных легких амфибийных кораблей рисуют картинки выгрузки техники на чистейшие пляжи, но на примере острова Вознесения это представляется проблематичным. Фолклендская война также показала, что требования к мобильности не ограничиваются береговой линией.

За исключением четырех легких танков, все запасы, артиллерия и системы ПВО были достаточно легкими, чтобы быстро и эффективно перевозить их на вертолетах. Внутренний рельеф местности или отсутствие существующих аэродромов по-прежнему является одним из факторов, с которым приходится считаться планировщикам морской пехоты, особенно на островах в Индо-Тихоокеанском регионе, где часто отсутствуют крупные аэродромы и развитая дорожная инфраструктура. Вертолеты CH-53E/K обеспечивают уникальную возможность быстрой транспортировки радаров, мобильных систем ПВО и боеприпасов для дальнобойной высокоточной артиллерии, критически важных для новых военных концепций. Возможность заправки в воздухе этих платформ позволяет проводить операции на расстояниях, значительно превышающих те, которые покрывают британские вертолеты.

Стопроцентное увеличение численности транспортных эскадрилий KC-130 активного компонента, размещенных в Тихом океане, обеспечит расширение радиуса действия самолетов CH-53E/K и MV-22 Osprey, что даст возможность развертывания из-за пределов Первой островной цепи на распределенные экспедиционные базы в ее пределах. Уже есть прецеденты, когда воздушные суда вертикального взлета преодолевали огромные расстояния. Для проведения боевых операций в Панаме вертолеты MH-53 дважды за 1989 год использовали дозаправку в воздухе, без посадки преодолевая почти 2255 километров – примерно расстояние между Гуамом и Тайванем. Эксплуатация на таких дальностях, безусловно, будет исключением, но она предоставляет командирам морской пехоты возможность быстро использовать вертикальную авиацию, когда угрозы, рельеф местности или альтернативное распределение сил окажутся непосильными.

Отношения между командованием морской пехоты могут поставить под угрозу использование авиации с вертикальным взлетом, повторяя историю конфликтов, с которыми столкнулась британская оперативная группа в 1982 году. Литоральный полк морской пехоты был создан в рамках процесса Force Design 2030 с учетом экспедиционных операций на передовых базах. Командующий дал понять, что это новое подразделение – не единственное, которое сможет проводить такие операции, но базирование нынешнего и будущих литоральных полков морской пехоты в Тихом океане гарантирует, что именно на их долю выпадет большее число операций в рамках новой концепции.

Предварительная доктрина лишь приблизительно описывает роль авиации в общей поддержке литоральных сил без указания источника этих воздушных судов. Акцент, сделанный в предварительном руководстве и "Концепции для резервных сил" на ударах с воздуха, разведке, наблюдении и рекогносцировке, а не на вертикальном взлете, угрожает повторением истории с неэффективным использованием вертолетов Великобританией в 1982 году. Более того, при отсутствии авиационных средств, способных осуществлять вертикальный подъем, зависимость литорального полка морской пехоты от сводных эскадрилий экспедиционного подразделения морской пехоты для поддержки их маневра станет источником нестабильности.

Для одновременной поддержки операций обоих этих подразделений будет недостаточно средств, поскольку вся их авиация специально рассчитана на поддержку операций экспедиционного подразделения морской пехоты. Авиакрылья, выделяющие эскадрильи на текущие циклы развертывания, столкнутся с трудностями при получении дополнительных задач, особенно в условиях, когда численность CH-53 сокращена на 35%. Это сокращение было сознательно спланировано так, чтобы совпасть с одновременным сокращением пехотных батальонов на 13%. Однако успеху британской оперативной группы в 1982 году угрожало не просто количество имеющихся воздушных судов с вертикальным взлетом, а особые отношения между командованием. Отсутствие определенных отношений поддержки между командующим десантными силами и командующим литоральными силами в рамках текущих доктрин осложнит объединение их подразделений. Необходимо четко определить распределение авиационной поддержки во время экспедиционных операций на передовых базах, в том числе использование вертолетов.

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Чрезмерный акцент на мобильности, содержащийся в "Концепции резервных сил", игнорирует разительное несоответствие в скорости, дальности и гибкости авиации по сравнению с перспективными надводными кораблями, которые ВМС США не решаются финансировать. Несмотря на критическую роль, которую, как предполагается, будет играть мобильность на морской местности, авиация с вертикальным взлетом ни разу не упоминается в этом документе.

Любая ставка на несуществующие беспилотники материально-технического обеспечения без продолжения интеграции имеющихся в настоящее время на вооружении платформ большой дальности с вертикальным взлетом и дозаправкой в воздухе ставит поду грозу жизнеспособность этих новых концепций. Ударные и разведывательные беспилотники убедительно продемонстрировали свою незаменимость не только в ходе оперативных испытаний, проведенных Корпусом морской пехоты, но и в боях в Украине.

Способность беспилотных платформ логистически поддерживать морскую пехоту в условиях, предусмотренных комендантом, более сомнительна. Были предложены более современные беспилотные концепции, но одной из мощнейших беспилотных платформ с вертикальным взлетом является вертолет Kaman K-MAX. Во время 33-месячного эксперимента в Афганистане в 2011 году он доказал свои возможности против повстанцев, но его скорость в 80 узлов, дальность полета в один конец 267 морских миль и полезная нагрузка в 2700 кг просто смехотворна по сравнению с MV-22 и CH-53E/K. При стоимости в несколько раз меньшей, чем у пилотируемых судов с вертикальным взлетом, беспилотные системы обеспечат лишь часть материально-технической поддержки. Эти альтернативы для поддержания морской пехоты в Тихоокеанском регионе стоит продолжать разрабатывать, но в настоящее время недостаток возможностей отводит им вспомогательную роль.

Заключение

"Технологический прогресс резко меняет оборонную среду. Быстро растущая мощь современного оружия, позволяющая точно находить цели и поражать их на больших расстояниях, увеличивая уязвимость основных платформ, таких как самолеты и надводные корабли". Можно считать, что этот отрывок описывает современную глобальную обстановку, но эта цитата министра обороны времен Тэтчер показывает, что многие соображения, определяющие деятельность Корпуса морской пехоты, были актуальны и сорок лет назад.

Корпусу морской пехоты США следует предпринять конкретные шаги, чтобы извлечь уроки из опыта Великобритании во время операции Corporate.

Во-первых, литоральный полк морской пехоты должен использовать мобильность и гибкость, присущие авиации с вертикальным взлетом, посредством полностью интегрированной подготовки взаимодействия с ней на дальних морских расстояниях.

Далее, необходимо разработать и четко закрепить в новой доктрине целесообразные командные отношения между авиацией и наземными силами в распределенных операциях.

Наконец, Корпус морской пехоты должен продолжать разработку инновационных беспилотных наземных и воздушных платформ, понимая, что существующие системы также необходимо задействовать до полного внедрения этих технологий.

Успешное включение вертикально-подъемной авиации в концепцию Корпуса морской пехоты, предложенную командующим, окажется непростой задачей, но негативные последствия применения исключительно альтернативных вариантов транспортировки слишком велики, чтобы полагаться на них.

Об авторе

Нолан Вилен – пилот-инструктор CH-53E, в настоящее время служит в первой эскадрилье морской авиации по вооружению и тактике. Недавно окончил Школу экспедиционных боевых действий. Высказанные мнения принадлежат только автору и не отражают точку зрения Корпуса морской пехоты США, Министерства обороны или какого-либо подразделения правительства США.