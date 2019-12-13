В США перенесли голосование по статьям импичмента Трампу

Голосование состоится 13 декабря в 17:00 по Киеву

Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США перенес голосование по двум статьям обвинения в деле об импичменте президента Дональда Трампа на 13 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Ранее ожидалось, что Судебный комитет после 14-часовых слушаний одобрит обвинения в отношении действующего президента США по двум статьям, злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса, поздно вечером в четверг.

Однако глава Судебного комитета Джеррольд Надлер принял решение перенести голосование на пятницу, 13 декабря, на 10:00 утра по местному времени (17:00 по Киеву).

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.

Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.

Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.

Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.

10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.

Президент США Дональд Трамп назвал эти обвинения "смехотворными".