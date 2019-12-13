В США перенесли голосование по статьям импичмента Трампу

2019-12-13 10:20:46

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Голосование состоится 13 декабря в 17:00 по Киеву

Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США перенес голосование по двум статьям обвинения в деле об импичменте президента Дональда Трампа на 13 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Ранее ожидалось, что Судебный комитет после 14-часовых слушаний одобрит обвинения в отношении действующего президента США по двум статьям, злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса, поздно вечером в четверг.

Однако глава Судебного комитета Джеррольд Надлер принял решение перенести голосование на пятницу, 13 декабря, на 10:00 утра по местному времени (17:00 по Киеву).

Как ранее сообщал Фокус:

  • На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
  • Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.
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