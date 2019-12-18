"В Салемских судах было больше справедливости". Трамп написал гневное письмо по импичменту
2019-12-18 11:32:00
Президент США набросился с критикой на процесс и спикера Палаты представителей
Президент США Дональд Трамп написал письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая запустила процесс импичмента, обвинив ее в объявлении "открытой войны американской демократии". Об этом сообщает ВВС.
"Вы обесценили важность самого ужасного слова – импичмента", – написал в письме Трамп.
В среду, 18 декабря, состоится голосование в Палате представителей США за принятие двух статей импичмента. После этого, рассмотрение дела будет передано в Сенат.
В свете этого, Трамп написал шестистраничное письмо, в котором осудил процесс и Пелоси. По мнению президента США, он был "лишен надлежащей правовой процедуры, предусмотренной Конституцией, включая право предоставления доказательств".
"У обвиняемых в Салемских судах над ведьмами был более справедливый процесс", – сообщил Трамп.
Глава Судебного комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер публично предлагал Трампу дать показания в деле об импичменте, что также дало бы возможность его юридической команде допросить свидетелей, но президент отказался.
В свою очередь, мэр Салема Ким Дрисколл прокомментировал в Twitter заявления Трампа, написав, что президенту не мешало бы "выучить историю", так как приговоры ведьмам выносили при отсутствии доказательств, а в деле об импичменте было "достаточно доказательств".
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".
- Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.
- Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.
- Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.
- 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
- Президент США Дональд Трамп назвал эти обвинения "смехотворными".