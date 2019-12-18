"В Салемских судах было больше справедливости". Трамп написал гневное письмо по импичменту

Президент США набросился с критикой на процесс и спикера Палаты представителей

Президент США Дональд Трамп написал письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая запустила процесс импичмента, обвинив ее в объявлении "открытой войны американской демократии". Об этом сообщает ВВС.

"Вы обесценили важность самого ужасного слова – импичмента", – написал в письме Трамп.

В среду, 18 декабря, состоится голосование в Палате представителей США за принятие двух статей импичмента. После этого, рассмотрение дела будет передано в Сенат.

В свете этого, Трамп написал шестистраничное письмо, в котором осудил процесс и Пелоси. По мнению президента США, он был "лишен надлежащей правовой процедуры, предусмотренной Конституцией, включая право предоставления доказательств".

"У обвиняемых в Салемских судах над ведьмами был более справедливый процесс", – сообщил Трамп.

Глава Судебного комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер публично предлагал Трампу дать показания в деле об импичменте, что также дало бы возможность его юридической команде допросить свидетелей, но президент отказался.

В свою очередь, мэр Салема Ким Дрисколл прокомментировал в Twitter заявления Трампа, написав, что президенту не мешало бы "выучить историю", так как приговоры ведьмам выносили при отсутствии доказательств, а в деле об импичменте было "достаточно доказательств".

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