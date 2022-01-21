Это мы готовим статьи для западных изданий о вторжении РФ, — директор ИА "Россия Сегодня"

Кирилл Вышинский иронично высказался касательно обвинений в пропаганде на фоне угрозы нападения Кремля в Украину.

Исполнительный директор российского информационного агентства "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский заявил, что редакции "РИА Новости" и Sputnik пишут статьи для западных изданий о возможном вторжении РФ в Украину. Соответствующий комментарий он дал телеграм-каналу пресс-службы агентства "Зубковский, 4".

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"Мы в редакции РИА Новости и Sputnik устали опровергать официальные и анонимные источники в Госдепартаменте США и вынуждены наконец-то признать – да, это мы готовим статьи для крупнейших западных изданий (New York Times, Washington Post, Forbes и других) о грозящей Украине войне", — заявил Вышинский.

По словам исполнительного директора агентства, российские журналисты своими материалами "деморализовали украинские правительственные организации" настолько, что президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу призвал граждан не паниковать из-за угрозы вторжения и не скупать товары первой необходимости.

"Говорят, паника была настолько серьезной, что в очередях за солью в Киеве были замечены даже сотрудники американского посольства", — добавил представитель руководства "Россия Сегодня".

Далее Вышинский заверил, что заявил о причастности агентства к публикациям статей в западных изданиях о вторжении в шутку, и раскритиковал их анонимные источники из Государственного департамента США.

"Нам с вами не тягаться в "распространении пропаганды и дезинформации". Вы это делаете настолько виртуозно и массировано, что нам остается просто заниматься своей работой – публиковать факты и разоблачать вашу ложь. И работы у нас просто выше крыши", — резюмировал исполнительный директор агентства.

[ + – ] Пост Вышинского в телеграм-канале

Данное заявление Вышинский сделал в контексте публикации Государственным департаментом США отчета о пропагандистской деятельности российских СМИ.

"RT и Sputnik гораздо менее прозрачны в отношении своих управленческих и финансовых структур, чем финансируемые государством международные СМИ. Самое главное, RT и Sputnik играют важную роль в российской экосистеме дезинформации и пропаганды как глобальные проводники ложных заявлений Кремля и взаимодействуя с другими ключевыми опорами этой экосистемы", — заявили в ведомстве в четверг, 20 января.

Напомним, первым материал о подготовке российского вторжения в Украину сообщило издание Washington Post 31 октября 2021 года. Со ссылкой на данные американской разведки журналисты утверждали, что Кремль планирует наступление на нескольких фронтах уже в начале 2022 года с участием до 175 тысяч военнослужащих. При этом СМИ публиковали фотографии, сделанные неподалеку от российско-украинской границе, на которых была запечатлена военная техника государства-агрессора.

В свою очередь источники агентства Bloomberg 11 ноября говорили, что полномасштабный военный конфликт может произойти по причине разгара напряженности между Москвой и странами Запада. В Кремле назвали такое предположение "пустым нагнетанием".

1 ноября украинская разведка опровергла информацию о переброске российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе. Там назвали подобные публикации западных СМИ "элементом специальных информационно-психологических действий". Аналогичную позицию высказал и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Однако спустя несколько недель Минобороны Украины предсказало начало дестабилизации ситуации в стране со стороны России в декабре, а глава разведки Кирилл Буданов сообщил, что пик эскалации придется на январь 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обвинял журналистов в "раздувании паники", а в недавнем своем обращении глава государства призвал СМИ не быть "средствами массовой истерии". При этом, говоря эти тезисы, Зеленский отмечал, что Украина находится в состоянии войны с Россией уже восьмой год и перемещения войск противника возле границ не является чем-то новым.

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве предупредил, что нападение российских войск на Украину может произойти уже в ближайшее время. На фоне опасений по поводу полномасштабного военного конфликта замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в очередной раз заверил, что Россия не собирается нападать на Украину.