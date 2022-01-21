Це ми готуємо статті для західних видань про вторгнення РФ, — директор ІА "Росія Сьогодні"

Кирило Вишинський іронічно висловився щодо звинувачень у пропаганді на тлі загрози нападу Кремля на Україну.

Виконавчий директор російського інформаційного агентства "Росія Сьогодні" Кирило Вишинський заявив, що редакції "РІА Новини" та Sputnik пишуть статті для західних видань про можливе вторгнення РФ в Україну. Відповідний коментар він дав телеграм-каналу пресслужби агенції "Зубковський, 4".

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"Ми в редакції РІА Новини та Sputnik втомилися спростовувати офіційні й анонімні джерела в Держдепартаменті США і змушені нарешті визнати — так, це ми готуємо статті для найбільших західних видань (New York Times, Washington Post, Forbes та інших) про війну, що загрожує Україні", — заявив Вишинський.

За словами виконавчого директора агентства, російські журналісти своїми матеріалами "деморалізували українські урядові організації" настільки, що президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу закликав громадян не панікувати через загрозу вторгнення та не скуповувати товари першої необхідності.

"Кажуть, паніка була настільки серйозною, що в чергах за сіллю в Києві було помічено навіть співробітників американського посольства", — додав представник керівництва "Росія Сьогодні".

Далі Вишинський запевнив, що заявив про причетність агентства до публікацій статей у західних виданнях про вторгнення жартома, і розкритикував їхні анонімні джерела з Державного департаменту США.

"Нам із вами не тягатися в "розповсюдженні пропаганди та дезінформації". Ви це робите настільки віртуозно та масовано, що нам залишається просто займатися своєю роботою — публікувати факти і викривати вашу брехню. І роботи в нас просто хоч греблю гати", — резюмував виконавчий директор агенції.

[ + – ] Допис Вишинського в телеграм-каналі

Цю заяву Вишинський зробив у контексті публікації Державним департаментом США звіту про пропагандистську діяльність російських ЗМІ.

"RT і Sputnik набагато менш прозорі щодо своїх управлінських і фінансових структур, ніж фінансовані державою міжнародні ЗМІ. Найголовніше, RT і Sputnik відіграють важливу роль у російській екосистемі дезінформації та пропаганди як глобальні провідники хибних заяв Кремля та взаємодіючи з іншими ключовими опорами цієї екосистеми", — заявили у відомстві у четвер, 20 січня.

Нагадаємо, першим матеріал про підготовку російського вторгнення в Україну повідомило видання Washington Post 31 жовтня 2021 року. З посиланням на дані американської розвідки журналісти стверджували, що Кремль планує наступ на кількох фронтах уже на початку 2022 року за участю до 175 тисяч військовослужбовців. При цьому ЗМІ публікували фото, зроблені неподалік російсько-українського кордону, на яких було знято військову техніку держави-агресора.

Водночас джерела агентства Bloomberg 11 листопада говорили, що повномасштабний військовий конфлікт може статися через розпал напруженості між Москвою та країнами Заходу. У Кремлі назвали таке припущення "порожнім нагнітанням".

1 листопада українська розвідка спростувала інформацію про перекидання російських підрозділів, озброєння та військову техніку до державного кордону. Там назвали такі публікації західних ЗМІ "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій". Аналогічну позицію висловив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

Однак через кілька тижнів Міноборони України передбачило початок дестабілізації ситуації в країні з боку Росії в грудні, а глава розвідки Кирило Буданов повідомив, що пік ескалації припаде на січень 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово звинувачував журналістів у "роздмухуванні паніки", а в нещодавньому своєму зверненні глава держави закликав ЗМІ не бути "засобами масової істерії". При цьому, говорячи ці тези, Зеленський зазначав, що Україна перебуває у стані війни з Росією вже восьмий рік і переміщення військ противника біля кордонів не є чимось новим.

19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві попередив, що напад російських військ на Україну може статися вже найближчим часом. На тлі побоювань щодо повномасштабного військового конфлікту заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков вкотре запевнив, що Росія не збирається нападати на Україну.