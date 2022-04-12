Война в Украине, Буча, санкции и космос: что обсуждали Путин и Лукашенко на космодроме "Восточный"

Президенты России и Беларуси 12 апреля встретились на космодроме "Восточный" в Амурской области. Они потратили около трех часов на переговоры и дали совместную пресс-конференцию. Главным вопросом было полномасштабное вторжение РФ в Украину. Фокус собрал основные высказывания лидеров двух государств, участвующих в этой войне.

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О развязывании полномасштабной войны в Украине

России, по словам ее президента, пришлось начать полномасштабное вторжение в Украину, чтобы прекратить "геноцид" жителей Донбасса. Как утверждает Путин, Киев отказался выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное урегулирование вооруженного конфликта. Войска РФ зашли в Украину, чтобы "помочь народу Донбасса", заявил Путин.

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Действия российских оккупантов в Украине Путин считает проявлением мужества, грамотности, эффективности и результативности. Цели и задачи так называемой "военной операции" он называет "благородными" и говорит, что армия РФ их "успешно выполнит".

[ + – ] Цели и задачи войны в Украине Путин считает "благородными"

Западные аналитики сомневаются в этом, поскольку санкции предусматривают запрет на импорт товаров двойного назначения и главному российскому заводу по выпуску бронетехники уже не хватает комплектующих. По информации журналистов, Кремлю пришлось доставать контрабандное оружие для ВС РФ из Ирака и Ирана.

Широкомасштабные боевые действия и массовые убийства украинцев Путин назвал "трагедией" и отметил, что у Кремля не было другого выбора. Жителей Украины, России и Беларуси он считает "триединым народом".

Российский президент повторил пропагандистский тезис об участии в боях на Донбассе "нацистов и бандеровцев", в частности, он увидел там военных с шевронами пехотной дивизии СС "Галичина". Путин отметил, что срок завершения войны в Украине зависит от интенсивности боевых действий и потерь в армии РФ.

Резня в Буче – "фейк, как и химоружие в Сирии"

Массовые убийства мирного населения армией России в Буче Путин назвал "таким же фейком, как и применение химического оружия в Сирии". Путин сказал, что Лукашенко передал ему документы "о создании этой провокации".

[ + – ] Лукашенко считает убийства в Буче психологической спецоперацией англичан Фото: DW

Президент Беларуси назвал трагедию в Буче "психологической операцией англичан".

При этом, он поддержал военную агрессию против Украины и заявил, что если бы РФ опоздала, то по ее территории нанесли бы удар. Лукашенко заявил, что у Беларуси с Россией общая армия, поэтому страна воюет против Украины и делает так, чтобы "никто не стрелял в спину русскому человеку".

Переговоры с Киевом

Киев, по мнению главы страны-агрессора, отошел от "стамбульских договоренностей", которые были достигнуты в конце марта. "Теперь уже требование безопасности — это одно. А вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть, опять вернулись в тупиковую для себя и всех нас ситуацию", — подчеркнул он.

Путин заявил, что представители Украины вечером 11 апреля изменили договоренности с Россией и пока стороны не достигнут окончательных договоренностей, война в Украине продолжится.

[ + – ] Путин считает, что площадка в Беларуси подходит для дальнейших контактов Фото: РЕН ТВ

Российский президент выразил признательность Беларуси "за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов". По его оценке, площадка в Беларуси вполне подходит для дальнейших контактов".

В Офисе президента Украины (ОП) дали ответы на утверждения Путина. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о постоянном давлении российских переговорщиков путем повторения пропагандистских заявлений в СМИ.

Санкции "нас не наклонят"

Санкционный "блицкриг", который западные партнеры провели против РФ, Путин считает провальным, ведь "российская финсистема и промышленность прочно стоят на ногах". Но он признал явные проблемы из-за роста ставки Центрального банка на 20%. Также президент РФ сделал вывод, что усиление санкций Запада принесут новые волны миграции, запредельно высокие цены на продукты и голод.

Лукашенко добавил, что санкции не "наклонят и не собьют с пути" Москву и Минск. Президент Беларуси сказал, что правительства двух стран готовы и окажут противодействие путем импортозамещения, перенастройки логистических цепочек и перехода на новый механизм сотрудничества в мировой экономике.

Лукашенко хочет в космос

Во время пресс-конференции на космодроме "Восточный" президент РФ заявил о возобновлении лунной программы, но не сказал, когда это случится. Россия, по его словам, готовится запустить на орбиту межпланетную автоматическую станцию "Луна-25". Такие планы руководство РФ вынашивает с октября прошлого года, но не реализует из-за неисправности оборудования.

[ + – ] Путин говорит о лидерстве РФ в космической сфере

Однако Путин продолжает говорить о сохранении РФ лидерства в космической сфере и говорит, что этому есть доказательства достижении последних лет. Российский президент допустил отправку в космос белорусского космонавта в следующем году.

Лукашенко в ответ на это сказал, что и сам хотел отправиться в космос, но сейчас у него "есть кого туда отправить".