Війна в Україні, Буча, санкції та космос: що обговорювали Путін і Лукашенко на космодромі "Восточний"

Президенти Росії та Білорусі 12 квітня зустрілися на космодромі "Восточний" в Амурській області. Вони витратили майже три години на переговори та дали спільну пресконференцію. Головним питанням було повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Фокус зібрав основні висловлювання лідерів двох держав, які беруть участь у цій війні.

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Про розв'язання повномасштабної війни в Україні

Росії, за словами її президента, довелося розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, щоб припинити "геноцид" мешканців Донбасу. Як стверджує Путін, Київ відмовився виконувати Мінські угоди, спрямовані на мирне врегулювання збройного конфлікту. Війська РФ зайшли в Україну, щоб "допомогти народу Донбасу", заявив Путін.

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Події російських окупантів в Україні Путін вважає проявом мужності, грамотності, ефективності та результативності. Цілі та завдання так званої "військової операції" він називає "шляхетними" і каже, що армія РФ їх "успішно виконає".

[ + – ] Цілі та завдання війни в Україні Путін вважає "шляхетними"

Західні аналітики сумніваються в цьому, оскільки санкції передбачають заборону імпорту товарів подвійного призначення і головному російському заводу з випуску бронетехніки вже не вистачає комплектувальних. За інформацією журналістів, Кремлю довелося діставати контрабандну зброю для ЗС РФ з Іраку й Ірану.

Широкомасштабні бойові дії та масові вбивства українців Путін назвав "трагедією" і зазначив, що Кремль не мав іншого вибору. Жителів України, Росії та Білорусі він вважає "триєдиним народом".

Російський президент повторив пропагандистську тезу про участь у боях на Донбасі "нацистів і бандерівців", зокрема, він побачив там військових із шевронами піхотної дивізії СС "Галичина". Путін зазначив, що термін завершення війни в Україні залежить від інтенсивності бойових дій і втрат в армії РФ.

Різанина в Бучі — "фейк, як і хімзброя у Сирії"

Масові вбивства мирного населення армією Росії в Бучі Путін назвав "таким самим фейком, як і застосування хімічної зброї в Сирії". Путін сказав, що Лукашенко передав йому документи "про створення цієї провокації".

[ + – ] Лукашенко вважає вбивства в Бучі психологічною спецоперацією англійців Фото: DW

Президент Білорусі назвав трагедію у Бучі "психологічною операцією англійців".

При цьому він підтримав військову агресію проти України і заявив, що якби РФ спізнилася, то по її території завдали б удару. Лукашенко заявив, що Білорусь із Росією має спільну армію, тому країна воює проти України і робить так, щоб "ніхто не стріляв у спину російській людині".

Переговори з Києвом

Київ, на думку глави країни-агресора, відійшов від "стамбульських домовленостей", яких було досягнуто наприкінці березня. "Тепер уже вимога безпеки — це одна. А питання регулювання відносин щодо Криму, Севастополя та Донбасу виносяться за межі цих домовленостей. Тобто, знову повернулися в тупикову для себе та всіх нас ситуацію", — наголосив він.

Путін заявив, що представники України ввечері 11 квітня змінили домовленості з Росією і доки сторони не досягнуть остаточних домовленостей, війна в Україні продовжиться.

[ + – ] Путін вважає, що майданчик у Білорусі підходить для подальших контактів. Фото: РЕН ТВ

Російський президент висловив вдячність Білорусі "за хорошу організацію на своїй території кількох переговорних раундів". За його оцінкою, майданчик у Білорусі цілком підходить для подальших контактів".

В Офісі президента України (ОП) дали відповіді на затвердження Путіна. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про постійний тиск російських переговорників шляхом повторення пропагандистських заяв у ЗМІ.

Санкції "нас не нахилять"

Санкційний "бліцкриг", який західні партнери провели проти РФ, Путін вважає провальним, адже "російська фінсистема та промисловість міцно стоять на ногах". Але він визнав очевидні проблеми через зростання ставки Центрального банку на 20%. Також президент РФ зробив висновок, що посилення санкцій Заходу принесуть нові хвилі міграції, надзвичайно високі ціни на продукти та голод.

Лукашенко додав, що санкції не "нахилять і не зіб'ють зі шляху" Москву та Мінськ. Президент Білорусі сказав, що уряди двох країн готові та чинитимуть протидію шляхом імпортозаміщення, переналаштування логістичних ланцюжків і переходу на новий механізм співпраці у світовій економіці.

Лукашенко хоче в космос

Під час пресконференції на космодромі "Восточний" президент РФ заявив про відновлення місячної програми, але не сказав, коли це станеться. Росія, за його словами, готується запустити на орбіту міжпланетну автоматичну станцію "Луна-25". Такі плани керівництво РФ виношує з жовтня минулого року, але не реалізує через несправність обладнання.

[ + – ] Путін говорить про лідерство РФ у космічній сфері

Однак Путін продовжує говорити про збереження РФ лідерства в космічній сфері та каже, що цьому є докази досягнення останніх років. Російський президент допустив відправлення у космос білоруського космонавта наступного року.

Лукашенко у відповідь на це сказав, що й сам хотів вирушити в космос, але зараз у нього "є кого туди відправити".