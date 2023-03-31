Трампа ждут в суде Нью-Йорка 4 апреля, — CNN

Экс-президента США обвиняют в подлоге финансовых документов Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Если его арестуют, он станет первым экс-президентом, которому будут предъявлены обвинения в уголовном преступлении.

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Дональд Трамп должен присутствовать на заседании суд в Нью-Йорке во вторник, 4 апреля. Его обвиняют в крупных финансовых махинациях. Об этом сообщает CNN сегодня, 31 марта.

Ожидается, что экс-президент прибудет в Нью-Йорк 3 апреля в сопровождении Секретной службы. Как будет происходить обеспечение безопасности в районе здания суда и будут ли перекрыты прилегающие к нему улицы — пока неизвестно.

Трампа обвиняют в махинациях с финансовыми документами фирмы Trump Organization, что стало следствием выплаты 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе, с которой у него, как сообщают СМИ и сама женщина, была физическая связь.

Адвокат экс-президента Алина Хабба называет Трампа жертвой "коррумпированной и искаженной версии американской системы правосудия".

Сам Трамп все отрицает, а также считает обвинение "политическим преследованием" и "вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю".

Кстати, если Трампа арестуют, он станет первым экс-президентом, которому будут предъявлены обвинения в уголовном преступлении.

Связь Сторми Дэниэлс и Дональда Трампа

Порноактриса Сторми Дэниэлс заявила о "спонтанной связи" с Трампом в 2006 году, еще до того, как он стал президентом. В октябре 2016 года, за месяц до его победы на президентских выборах, адвокат Майкл Коэн выплатил актрисе 130 тысяч долларов. Это не является нарушением, но когда Трамп возвращал адвокату эту сумму, документально это было оформлено как плата за судебные издержки. СМИ и эксперты сделали вывод, что Дэниэлс получила деньги за молчание. Ну и сам факт уже можно рассматривать как подлог или фальсификацию финансовых документов, то есть уголовное преступление.

Напомним, что 30 марта большое жюри прокуратуры Манхэттена предъявило ДональдуТрампу уголовное обвинение по делу о платеже порнозвезде Сторми Дэниелс за нераспространение информации об их предполагаемом романе.

Напомним, что 18 марта Дональд Трамп предположил, что его ждет арест в связи с расследованием окружного прокурора Манхэттена дела о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемом романе. По мнению экс-президента, окружной прокурор "ненавидит его".

Ранее, 24 марта, Дональд Трамп заявил, что предъявляемые ему обвинения являются ложными, а судебный иск против него может спровоцировать общенациональное насилие, за которым последуют "смерть и разрушения".