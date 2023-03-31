Трампа чекають у суді Нью-Йорка 4 квітня, — CNN

Експрезидента США звинувачують у підробці фінансових документів Trump Organization при виплаті коштів колишній порноакторці Стормі Деніелс. Якщо його заарештують, він стане першим експрезидентом, якому буде пред'явлено звинувачення у кримінальному злочині.

Related video

Дональд Трамп має бути присутнім на засіданні суду у Нью-Йорку у вівторок, 4 квітня. Його звинувачують у серйозних фінансових махінаціях. Про це повідомляє CNN сьогодні, 31 березня.

Очікується, що експрезидент прибуде до Нью-Йорка 3 квітня у супроводі Секретної служби. Як відбуватиметься гарантування безпеки в районі будівлі суду і чи буде перекрито прилеглі до нього вулиці — поки що невідомо.

Трампа звинувачують у махінаціях із фінансовими документами фірми Trump Organization, що стало наслідком виплати 130 тисяч доларів колишній порноакторці, з якою у нього, як повідомляють ЗМІ та сама жінка, був фізичний зв'язок.

Адвокатка експрезидента Аліна Хабба називає Трампа жертвою "корумпованої та спотвореної версії американської системи правосуддя".

Сам Трамп усе заперечує, а також вважає звинувачення "політичним переслідуванням" та "втручанням у вибори на найвищому рівні за всю історію".

До речі, якщо Трампа заарештують, він стане першим експрезидентом, якому буде пред'явлено звинувачення у кримінальному злочині.

Зв'язок Стормі Деніелс та Дональда Трампа

Порноакторка Стормі Деніелс заявила про "спонтанний зв'язок" із Трампом у 2006 році, ще до того, як він став президентом. У жовтні 2016 року, за місяць до перемоги на президентських виборах, адвокат Майкл Коен виплатив акторці 130 тисяч доларів. Це не є порушенням, але коли Трамп повертав адвокату цю суму, документально це було оформлено як плата за судові витрати. ЗМІ й експерти зробили висновок, що Деніелс отримала гроші за мовчання. Та й сам факт уже можна розглядати як фальсифікацію фінансових документів, тобто кримінальний злочин.

Нагадаємо, що 30 березня велике журі прокуратури Мангеттена пред'явило Дональду Трампу кримінальне звинувачення у справі про виплату коштів порнозірці Стормі Деніелс за нерозповсюдження інформації про їхній передбачуваний роман.

8 березня Дональд Трамп припустив, що на нього чекає арешт у зв'язку з розслідуванням окружного прокурора Мангеттена справи про підкуп порнозірки Стормі Деніелс за мовчання про їхній роман. На думку експрезидента, окружний прокурор "ненавидить його".

Раніше, 24 березня, Дональд Трамп заявив, що звинувачення, що пред'являються йому, є хибними, а судовий позов проти нього може спровокувати загальнонаціональне насильство, за яким будуть "смерть і руйнування".