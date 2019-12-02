Зеленский подтвердил, что я не сделал ничего плохого Украине, – Трамп

"Если радикальные левые демократы при своем уме, а это не так, то дело было бы закрыто!" – заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Трамп не сделал ничего плохого Украине.

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Об этом президент США написал в Twitter.

"Горячая новость: президент Украины снова заявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины, нашего общения и звонков. Если радикальные левые демократы при своем уме, а это не так, то дело было бы закрыто!" – заявил Трамп.

Госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что администрации Трампа тяжело работает, чтобы оказать помощь Украине.

"Мы поддерживаем народ Украины и их способность себя защитить. Я горжусь тем, что мы делаем. Я вполне понимаю, что президент Зеленский хотел бы больше и быстрее. Я это понимаю. Однако эта администрация усердно работает для оказания помощи украинской обороне", – заявил Помпео, передает Голос Америки.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.

Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.