Телефонные звонки Трампу из Украины могли прослушивать россияне, – сотрудник посольства США

Сотрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс во время показаний на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса по делу об импичменте заявил, что телефонный разговор американского президента с послом США при ЕС Гордоном Сондлендом могли прослушивать россияне.

Об этом сообщает CNN.

Как стало известно ранее, Сондленд разговаривал с Дональдом Трампом по мобильному телефону из киевского ресторана.

"Для меня это было странно. По моему опыту, телефонные разговоры с президентом содержат очень чувствительную с точки зрения безопасности информацию, и их ведут соответствующим образом", – сказал Холмс.

"Это был особый опыт в моей карьере за рубежом. Я никогда не видел ничего подобного, когда кто-то звонил президенту с мобильного телефона в ресторане, а потом вел разговор такого уровня открытости и с такими языковыми оборотами", – добавил он.

По его словам, в США вообще исходят из того, что россияне прослушивают телефонные звонки из Украины, особенно учитывая тот факт, что некоторые мобильные операторы принадлежат российским компаниям.

"Я считаю, что по крайней мере две из трех, если не все три мобильные сети (в Украине), принадлежат российским компаниям или они имеют значительные доли в них. Мы, как правило, исходим из того, что мобильная связь в Украине прослушивается", – сказал Холмс.

Дипломат также рассказал, что мог слышать разговор Сондленда и Трампа, поскольку он громко звучал из динамика телефона.

После того, как телефонный разговор был закончен, Холмс спросил у Сондленда, действительно ли Трампа не интересует Украина. Сондленд ответил, что Трампа волнует только расследование, которое пытался начать его личный адвокат Джулиани в отношении Байдена.

На вопрос, ощущает ли украинское правительство давление со стороны администрации США, Холмс сказал, что он считает, что украинцы почувствовали обострение ситуации и в конечном счете поняли, что существует "услуга за услугу".

"Я думаю, что украинцы постепенно поняли, что их просят сделать что-то в обмен на встречу (с Трампом) и на то, чтобы военная помощь не была прекращена", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.