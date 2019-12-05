Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США нашел основания для импичмента Трампа

Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона. По его словам Дональд Трамп "поставил свои личные и политические интересы" выше национальной безопасности США. Об этом передает CNN.

"В Конституции есть решение для президента, который ставит свои личные или политические интересы выше интересов нации – власть импичмента", – сказал Надлер.

По его словам, Трамп совершил "влекущее импичмент нарушение", которое "представляет прямую угрозу конституционному порядку ", передает Reuters.

Нвдлер заявил, что Трамп дважды просил иностранное правительство вмешаться в американские выборы – в 2016 и 2020 году.

"В обоих случаях его поймали. И в обоих случаях он сделал все, что в его силах, чтобы американцы не узнали правду о его поведении", – приводит его слова CBS News.

В свою очередь, ведущий республиканец в составе комитета Даг Коллинз раскритиковал демократов за скорость, с которой продвигается расследование по импичменту. По его словам, демократы "одержимы выборами в следующем году", и их действия вызваны страхом проиграть. Он также потребовал, чтобы показания по импичменту дал председатель комитета по разведке Адам Шифф.

На слушаниях, которые начались вечером 4 декабря, выступили четыре эксперта по Конституции США – профессора четырех ведущих школ права. Они должны помочь юридическому комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие импичмент, на основании его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.

Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.