Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа

В среду, 18 декабря, Палата представителей США утвердила заключительное обвинение против президента Дональда Трампа в деле об импичменте.

Об этом сообщает CNN.

Результаты голосования в Палате, в которой большинство принадлежит демократами, не стали неожиданностью. Заседание по импичменту началось сегодня в 09:00 (14:00 по Гринвичу) с дебатов между республиканцами и демократами. После чего, произошло окончательное голосование.

Первую статью обвинений о злоупотреблении властью поддержали 230 конгрессменов, против высказались 197.

Вторая статья – препятствование расследованию Конгресса в расследовании дела об импичменте – набрала 229 голосов при необходимых 216. Против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.

Во время дебатов демократы настаивали, что их действия диктуются необходимостью остановить президента, который злоупотребляет властью на виду у всей страны, пока он не нанес еще большего ущерба.

"Мы не хотели этого. Но поведение президента Трампа заставило нашу конституционную республику прибегнуть к самозащите", – заявил глава демократического большинства в Палате представителе Стэнли Хоер.

Республиканцы же утверждали, что импичмент президента был начат демократами, которые были враждебно настроены по отношению к Трампу сразу после его прихода в Белый дом.

"Этот импичмент был затеян с целью поиска преступления, – заявил глава республиканского меньшинства Стив Скализ, – и они его так и не нашли".

В течение трех месяцев президент Дональд Трамп боролся с расследованием импичмента, блокируя показания свидетелей, опровергая документы и жалуясь в Twitter, что ни один американский президент не подвергался таким нападкам со стороны политических конкурентов.

Но Судебный комитет Палаты представителей все же выдвинул официальные обвинения против президента. Его обвинили в злоупотреблении властью в вопросе Украины, а также в препятствовании расследованию Конгресса. В комитете отметили, что Трамп совершил злонамеренные действия, которые будет продолжать совершать, если его не остановить

В начале 2020 года Трамп должен будет предстать перед судом в Сенате, который контролируется республиканцами. С большинством в две трети сенаторов-республиканцев, Трамп вполне может остаться в президентском кресле, как минимум до выборов в ноябре 2020 года.

Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона (1868 год) и Билла Клинтона (1998 год), за импичмент которого проголосовала Палата представителей. И в случае Джонсона, и в случае Клинтона голосование в сенате было в их пользу, и они остались на своих постах.

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