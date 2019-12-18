В Конгрессе началось заседание по голосованию за импичмент Трампу

Мир
В случае если конгрессмены проголосуют за импичмент, Трамп станет третьим в истории США президентом, прошедшим через эту процедуру

Палата представителей Конгресса США начала пленарное заседание, на котором планируется голосование по импичменту президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

"Заседание Палаты представителей началось",  – говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале заседания будут обсуждены процедурные вопросы.

Окончательное голосование относительно объявления президенту США Дональду Трампу импичмента ожидается между 2 и 3 часами ночи по Киеву.

На прошлой неделе юридический комитет нижней палаты Конгресса утвердил две статьи импичмента, злоупотребления властью и препятствования расследованию Конгресса, согласно которым  президент Трамп обвиняется в том, что "поставил свои личные политические интересы выше национальной безопасности, наших свободных и честных выборов и нашей системы сдерживания и противовесов".

В случае если конгрессмены проголосуют за импичмент, Трамп станет третьим в истории США президентом, прошедшим через эту процедуру, а далее Сенат будет решать, отстранять ли его от власти.

Как ранее сообщал Фокус:

  • На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
  • Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.