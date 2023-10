"Увидимся в аду": Бритни Спирс поделилась странным постом накануне выхода мемуаров

Певица словно намекает, что выход ее книги станет для кого-то настоящей бомбой.

24 октября выходят мемуары американской поп-певицы Бритни Спирс "Женщина во мне", которые еще до своей публикации уже наделали немало шума и заставили нервничать всех, кто когда-то имел дело с артисткой. Автор подогрела интерес к книге новым постом в Instagram, намекнув, что готова к любой реакции.

На своей странице в соцсети Спирс поделилась фотографией торта в форме сердца с надписью "See you in hell" ("Увидимся в аду"). В качестве подписи она оставила пару эмодзи, а комментарии традиционно закрыла.

"Увидимся в аду" – гласит надпись на торте Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

"Женщина во мне", по признанию Бритни, это ее способ рассказать всю правду о себе и своей жизни от первого лица, а не посредством новостей и сплетен в СМИ. Даже те редкие откровения, которые уже просочились в прессу, говорят о том, что книга будет очень откровенной, и мир узнает много нового о поп-иконе конца 90-ых.

Так, например, артистка пишет, что лишилась девственности в 14 лет с 17-летним лучшим другом старшего брата Брайана. При этом ранее она заявляла, что Джастин Тимберлейк был ее первым мужчиной.

Звезда также призналась, что в 19 лет сделала аборт, забеременев от Тимберлейка, потому что он не был готов становиться отцом так рано. Спирс подчеркнула, что для нее это было мучительное решение.

Уже сейчас известно, что отец знаменитости, Джейми Спирс, не собирается читать ее книгу, а ее близкая подруга Пэрис Хилтон, выпустившая собственные мемуары, очень ждет выхода и поздравила Бритни с этим достижением.

