Зигзаги Трампа: почему за год президентства глава Белого дома не остановил войну в Украине

На днях год назад Дональд Трамп уверенно победил на выборах президента США. Одним из его предвыборных обещаний было завершение российско-украинской войны. Однако почему за 12 месяцев пребывания в Белом доме главному республиканцу так и не удалось остановить агрессию РФ, выяснял Фокус.

Более года назад, а именно 6 ноября 2024-го стало известно о том, что Дональд Трамп, набрав 279 голосов выборщиков, во второй раз стал президентом Соединенных Штатов. Незадолго до объявления результатов выборов их безоговорочный фаворит выступил перед своими сторонниками во Флориде. "Это огромная победа для американцев, которая позволит нам снова сделать Америку великой. Мы собираемся помочь исцелить свою страну", — заявлял тогда господин Трамп, стоя рядом со своим кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом и другими политсоюзниками.

Еще до объявления официальных результатов выборов господина Трампа начали приветствовать лидеры стран по всему миру. Одним из первых был президент Владимир Зеленский.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что способен поставить жирную точку в российско-украинской войне за 24 часа. Несколько позже это свое обещание американский лидер назвал шуткой.

Как бы там ни было, но пока полномасштабная война РФ против Украины продолжается, а предшественник Трампа Джо Байден в воскресенье, 9 ноября раскритиковал его, в том числе и за то, что тот "разрушил" демократию и величие Соединенных Штатов как таковую.

Почему именно Украина представляется Трампу удобной мишенью для давления

Сразу после своей победы на президентских выборах-2024, констатирует в разговоре с Фокусом политолог Олег Постернак, Дональд Трамп породил колоссальное ожидание однозначного мирного урегулирования российско-украинской войны. "Но несколько позже, по субъективным и объективным причинам это колоссальное ожидание распылилось и по состоянию на сейчас Трамп занимает позицию избегания относительно вопроса мирного урегулирования в Украине, хотя, благодаря журналистам, он держит этот вопрос в фокусе своего внимания. Тем не менее, то, что мы передали на аутсорсинг Трампа решение украинского вопроса несло, несет и будет нести перманентные риски. Сейчас вопрос прекращения войны РФ против Украины не то, что монополизирован, но чрезмерно политизирован, поскольку Трамп планирует использовать российско-украинскую войну для максимального пиар-профита. Особенно это актуализируется в связи с началом промежуточной избирательной кампании в Конгресс", — подчеркивает эксперт.

Политолог предполагает, что, проводя "попутные кампании" со странами-членами ЕС по закупке ими российских нефтегазовых продуктов, Трамп "еще с большим азартом будет подходить к желанию мирного решения".

"Наряду с тем, несмотря на категоричность Путина, единственным вариантом мирного решения становится давление на Украину. По моей информации история с Миндичем является своеобразным "приветом" из США с целью навязать Киеву так называемый грязный мир. Собственно, кроме этого кейса, есть еще много других моделей давления на Украину и я думаю, что именно наше государство президент США все же по состоянию на сейчас видит мишенью для этого давления, потому что ему нужна Москва как минимум для балансировки Китая — стратегического врага Америки. И мы здесь, к сожалению, жертва, которую можно обменять на большой шахматной доске", — отмечает Олег Постернак, называя серьезным риском для Украины прямые контакты откровенно пророссийского Орбана с главой Белого дома.

О чем свидетельствует санкционный разворот Трампа

Комментируя Фокусу роль президента США в процессе мирного урегулирования, ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус отмечает: "Дональд Трамп неоднократно повторял, что санкций в отношении России не будет, поскольку они помешают мирному треку направления. Поэтому, тот факт, что Трамп недавно ввел таки санкции против России свидетельствует либо о том, что он понимает, что мирному кейсу это отнюдь не мешает, или о том, что он не считает мирный трек пока нужным и актуальным. Я все же думаю, что сейчас картина выглядит так, что у Трампа пришли к пониманию невозможности прекращения российско-украинской войны дипломатическим путем".

Между тем, по мнению эксперта, пока риски того, что Дональд Трамп потеряет интерес к вопросу мирного урегулирования по Украине минимальны: "Безусловно, если ты не можешь решить внутренние проблемы в своей стране, а они, как показали недавние выборы, существуют, всегда хочется переключиться на внешние проблемы. Учитывая это, далеко не из-за пылкой любви Трампа к Украине, а из-за того, что усиление позиций Киева поднимет его рейтинги и он будет играть роль некоего Рональда Рейгана 2.0, внушает определенные надежды. В общем, думаю, Трамп будет давить на европейцев с тем, чтобы они покупали больше оружия для Украины, отказываясь при этом от российских энергоресурсов, которые позволяют Москве подпитывать эту войну".

Действительно ли поражение Украины является красной линией для Трампа

В том, что процесс мирного урегулирования, прежде всего, руками США переходит в режим "дипломатия через силу" убежден эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. "Блуждая год с лишним по залам и кулуарам Белого дома, Трамп в конце концов ввел санкции против "Лукойла" и "Роснефти" и это также часть мирного процесса. Кроме того, тот факт, что мы до сих пор говорим с американцами о потенциальной передаче "Томагавков" — это также является частью дипломатического процесса. То есть сейчас мы находимся на этапе того, чтобы заставить таки россиян пойти на мирные переговоры. РФ в конце концов должна увидеть безрезультатность своих атак и войны как таковой. В любом случае дипломатический процесс сейчас не мертв, хотя россияне его саботируют. Поэтому, задача наша, а также администрации Трампа заключается в том, чтобы всеми правильными и неправильными методами заставить Путина пойти на мирные переговоры", — акцентирует аналитик.

Несмотря на "неуемное желание" Трампа поставить точку в российско-украинской войне, говорит Александр Краев, ключевым переговорщиком были и остаются Вооруженные силы Украины (ВСУ).

"Конечно, мы не должны думать, что у нас есть бесконечные ресурсы, которые позволяют с одной стороны обороняться, а с другой — атаковать вглубь России. Но так или иначе, нам необходимо как можно более оперативно формировать и фланг поддержки союзников, и собственную переговорную позицию. Сейчас Россия экономически и политически стопроцентно и по всем параметрам проиграла и у нее не остается выбора, кроме как пытаться "откусить" еще какие-то территории Украины", — отмечает эксперт. В сложившейся ситуации, отмечает он, официальный Киев должен, попутно и постоянно благодаря своим защитникам, "иметь на столе долгоиграющую стратегию", которая не позволит свести на нет поддержку всех и вся извне.

Что же касается конкретно президента Трампа, то, считает Александр Краев, прежде всего, благодаря разведданным, у него есть объективная и оперативная картина, несмотря на его "ораторские качели" относительно российско-украинской войны. Если проигрывает Украина, то проигрывают Штаты, Европа и западный цивилизованный мир, который ценит права человека, свободу слова и демократию, резюмирует аналитик и добавляет, что в Белом доме это осознают, а потому априори не могут сыграть против Киева.