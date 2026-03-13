Визит не для галочки: зачем Зеленский срочно поехал во Францию и о чем договорился с Макроном

Сегодня в Париже президент Владимир Зеленский провел многочасовые закрытые переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Главной темой встречи двух лидеров стал поиск актуальных путей для прекращения российско-украинской войны. Что в итоге показала и скрыла коммуникация руководителей Банковой и Елисейского дворца, выяснял Фокус.

Пятница 13-го, несмотря на устоявшиеся общественные предрассудки, не помешала весьма продуктивной встрече президентов Зеленского и Макрона. Кстати, если продолжить говорить языком цифр, то следует отметить, что нынешний визит украинского лидера в Пятую республику стал одиннадцатым с начала полномасштабной войны. Зато за аналогичный период нынешний хозяин Елисейского дворца посетил Украину лишь раз — в июне 2022-го в рамках совместного визита с тогдашним канцлером Германии Олафом Шольцом, бывшим премьер-министром Италии Марио Драги и экс-президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Символично, но именно из Румынии, осуществив накануне переговоры с тамошними властями на самом высоком уровне и направился во Францию Владимир Зеленский.

На каком показательном фоне проходил визит Зеленского в Париж

Стоит отдельно отметить, что нынешний визит главы украинского государства во французскую столицу состоялся на фоне фактического ультиматума, который озвучил недавно президенту США немецкий канцлер. В частности, Фридрих Мерц отметил, что Европа не будет воспринимать ни одно мирное соглашение по Украине, заключенное без ее непосредственного участия. В данном контексте глава правительства ФРГ недвусмысленно намекнул, что поскольку "контрольный пакет" санкций против РФ принадлежит именно Евросоюзу, то любая договоренность руководителей Белого дома и Кремля без согласия ЕС не приведет к снятию ограничений, а затем не будет реализована в практической плоскости.

Напомним, что из-за событий вокруг Ирана трехсторонние переговоры по линии Киев-Вашингтон-Москва, которые должны были состояться на текущей неделе отложились по инициативе США. В то же время в четверг, 12 марта спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил о встрече во Флориде с российской делегацией во главе с путинским посланником Кириллом Дмитриевым. Он не раскрыл никаких деталей переговоров, лишь сухо констатировал, что стороны обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать связь.

Возвращаясь к закрытой встрече украинского и французского лидеров 13 марта, отметим, что она продолжалась несколько часов подряд и по ее итогам президент Макрон, среди прочего, однозначно заявил о том, что официальный Париж, во-первых, выступает за обязательное участие Европы в мирно-переговорном процессе, а во-вторых — будет лоббировать дальнейшее давление объединенного Запада на Российскую Федерацию.

Какую роль в процессе мирного урегулирования может сыграть президент Франции

Анализируя в разговоре с Фокусом нынешний визит президента Украины во Францию, политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко отметил следующее: "Ключевой вопрос, несмотря на то, что встреча была закрытой, лежит на поверхности. Дело в том, что у нас срывается вопрос европейского кредита для Украины, а этот вопрос является критическим и поэтому сейчас нужно договариваться о двусторонних соглашениях со странами — членами Европейского Союза (ЕС) для того, чтобы обеспечить минимум 30 миллиардов евро на полгода, дождавшись пока в Венгрии пройдет избирательная лихорадка. Это, еще раз подчеркиваю, первый и главный вопрос из разряда критически важных для нашего с вами государства".

Вторым, не менее важным вопросом эксперт называет переговорный трек: "Несмотря на громкие рассказы Виткоффа о переломности момента, должно быть осознание, что в дальнейшем есть либо выход на трехстороннюю встречу в формате Зеленский-Трамп-Путин, или же мы заходим в тотальный тупик. Если заходим в тотальный тупик — это означает переформатирование дальнейших переговоров в сторону усиления европейской составляющей. А Макрон, я напомню, это человек, который сейчас возобновил на техническом уровне общение с Москвой".

В целом, по мнению Игоря Чаленко, визит Зеленского во Францию "носил комплексное значение", поскольку Украина сейчас, исходя из ситуации в Иране, стремится максимально повысить свой геополитический вес и значимость.

Отдельно подчеркнув, что для президента Макрона его персональный вклад в завершение российско-украинской войны может иметь крайне важное значение, политолог резюмировал: "Напомню, что именно при Макроне-президенте состоялась единственная встреча Путина и Зеленского в Париже в 2019-м. То есть, Макрон подхватил управление в Нормандской четверке и для того, чтобы поставить красивый восклицательный знак после своих двух президентских сроков действительно тема Украины для него важна. Но точно, что Макрон пока не собирается на политическую пенсию. Думаю, учитывая его возраст и активность, он будет переходить на общеевропейский уровень для реализации своей концепции по стратегической автономии Европы и консолидированность с Украиной здесь является важным пазлом".

Почему Макрон максимально противодействует присутствию Европы в мирном процессе

Как и Игорь Чаленко, политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук считает, что ключевой целью визита украинского президента во Францию стал поиск алгоритмов для "разморозки" заблокированного венгерским премьером Виктором Орбаном кредита Евросоюза для Украины".

При этом эксперт в разговоре с Фокусом акцентирует внимание на том, что Франция имеет особый интерес в том, чтобы украинский кредитный лед тронулся: "Заинтересованность французской стороны заключается в том, что за счет этого кредита ЕС для Украины должны реализоваться договоренности по закупке Киевом французских самолетов Rafale. И именно поэтому, думаю, Зеленский пытается заручиться поддержкой Макрона, чтобы продвинуть вопрос выделения этого кредита как можно скорее".

Политолог убежден, что вопросом номер два после "зависшего" еврокредита Украине во время закрытого разговора Зеленского и Макрона значился мирно-переговорный кейс.

"Мы видим, что американцы уже начинают снимать санкции с России. При этом, что важно, переговоры в трехстороннем формате (Украина-США-РФ — Фокус) отменены, но Виткофф с Кушнером сепаратно встречаются с Дмитриевым. С учетом этого факта, Украина пытается заручиться поддержкой Франции, ожидая, что в ближайшее время нас снова будет ждать, мягко говоря, непростое общение с Соединенными Штатами", — отмечает Петр Олещук.

Резюмируя, Петр Олещук отметил, мол, уникальность Франции заключается в том, что это единственное ядерное государство — член Евросоюза (ЕС) и как Вашингтон, так и Москва априори не могут с этим не считаться в контексте мирного урегулирования по Украине, поскольку ядерное оружие в современном мире осталось едва ли не единственным весомым геополитическим аргументом.