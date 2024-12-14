Защитить организм от рака простаты: ученые выявили простой способ снизить риск болезни

Рак простаты является распространенной болезнью среди мужчин, больных онкологией. Недавно ученые выяснили, что даже небольшие изменения в наших ежедневных привычках могут снизить риски развития этого страшного заболевания.

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Новое исследование, проведенное в Комплексном онкологическом центре имени Йонссона при Калифорнийском университете, помогло ученым выявить диетические эффекты, которые могут замедлить прогрессирование рака простаты у мужчин. Рак простаты является опасным и частым гостем в жизни многих мужчин, поэтому наличие доступных и простых способов защиты организма от его развития может стать важным моментом для миллионов людей, пишет University of California.

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Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Oncology, подчеркивает потенциальные преимущества диеты с низким содержанием омега-6 жирных кислот и высоким содержанием омега-3, дополненной капсулами рыбьего жира, в снижении темпов роста раковых клеток. Такой подход может помочь отсрочить или даже предотвратить необходимость применения более инвазивных методов лечения, таких как операция или облучение, считают авторы.

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В исследовании приняли участие 100 мужчин с низким или благоприятным промежуточным риском рака простаты, которые находились под активным наблюдением — неинвазивным методом мониторинга, который часто выбирают для отсрочки более агрессивных вмешательств. Участники были случайным образом распределены на группы, которые должны были либо придерживаться своей обычной диеты, либо перейти на экспериментальную диету на один год.

Участники экспериментальной группы получали индивидуальные консультации по питанию, им рекомендовали выбирать более здоровые продукты, уделяя особое внимание сокращению потребления омега-6, например, жареных или обработанных продуктов, и увеличению потребления омега-3, включая добавки рыбьего жира. Для оценки результатов исследователи измеряли индекс Ki-67 — маркер пролиферации раковых клеток. Результаты оказались значительными: в группе, придерживающейся диеты, богатой омега-3, индекс Ki-67 снизился на 15%, а в контрольной группе увеличился на 24%. Это говорит о значительном влиянии модификации рациона на замедление роста раковых клеток.

Доктор Уильям Аронсон, ведущий автор исследования и профессор урологии Калифорнийского университета, подчеркнул значимость этих результатов, заявив: "Наши выводы свидетельствуют о том, что такая простая вещь, как корректировка рациона питания, может потенциально замедлить рост рака и продлить время до необходимости более агрессивного вмешательства". Несмотря на эти многообещающие результаты, в ходе исследования не наблюдалось изменений в других маркерах, таких как степень Глисона, часто используемых для оценки прогрессирования рака простаты. Исследователи предупреждают, что для подтверждения полученных результатов и определения долгосрочных преимуществ диетических вмешательств в лечение рака простаты необходимы дальнейшие эксперименты и наблюдения, особенно более масштабные.

Рак простаты остается одним из самых распространенных видов рака среди мужчин, причем значительное число больных мужчин выбирает активное наблюдение, чтобы избежать немедленных побочных эффектов традиционных методов лечения. Статистика показывает, что около 50% мужчин, изначально выбравших наблюдение, в течение пяти лет проходят более агрессивную терапию из-за прогрессирования заболевания. Это подчеркивает актуальность эффективных мер, основанных на образе жизни, которые могли бы отсрочить этот переход.

Омега-3 жирные кислоты связаны с многочисленными преимуществами для здоровья, включая уменьшение воспаления, улучшение сердечно-сосудистого здоровья и, возможно, снижение риска развития рака. Источниками омега-3 являются жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, грецкие орехи, льняное семя и некоторые обогащенные продукты питания. Потенциальная роль диетического баланса между омега-6 и омега-3 жирами в профилактике и лечении рака пополняет этот растущий массив доказательств, но требует дальнейшего изучения в различных популяциях и условиях.

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