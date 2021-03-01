ДБР почало розслідувати можливе самоуправство Тупицького

Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідування стосовно голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Його підозрюють у скоєнні самоуправства.

Про це йдеться в матеріалах Київського апеляційного суду.

Згідно з матеріалами суду, 12 січня Головне слідче управління ДБР почало розслідування за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

У межах справи досліджуються обставини скликання зборів суддів КСУ 5 січня для розгляду ситуації з відстороненням Тупицького з поста голови КСУ. Рішення про відсторонення прийняв президент Володимир Зеленський.

Слідчі ДБР також з'ясовують, хто готував заяву зборів суддів КСУ щодо цієї ситуації. Крім того, суд дозволив правоохоронцям мати доступ до внутрішньої документації суду, зокрема до протоколів та стенограм засідань.

Нагадаємо, 7 жовтня 2020 року в КСУ прийняли рішення, яке скасовує статтю про незаконне збагачення. Через це була заблокована робота НАПКА і визначення переможців на місцевих виборах. Після цього президент Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку рішенням КСУ. Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо ситуації з КСУ.

Після цього нардепи проголосували за повернення кримінальної відповідальності і відновила повноваження НАПКА.

Повідомлялося, що Зеленський, скликав засідання РНБО, на якому обговорив ситуацію з Конституційним судом. Після цього в кінці грудня він видав указ, яким відсторонив Тупицького з посади на два місяці. Конституційний суд відповів заявою, назвавши указ "нікчемним". А сам Тупицький, за словами його колеги по КСУ, незважаючи на заборону продовжив ходити на роботу.

3 лютого Верховний суд пояснив, що відмовив у відкритті справи щодо указу Зеленського, яким президент на 2 місяці відсторонив главу КСУ від виконання обов'язків, через те, що Тупицький поставив питання щодо неконституційності розпорядження президента України, а подібні справи розглядаються виключно Конституційним судом.

Про те, що Тупицький подав до суду на Зеленського стало відомо 1 лютого.

Нагадаємо, Фокус зібрав все, що відомо про голову КСУ Тупицького в окремому матеріалі.